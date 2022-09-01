1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022

1 вересня в Україні традиційно відзначають День знань, але в цьому, 2022 році, уроки в школах і вишах проходитимуть в умовах воєнного стану, і установи будуть працювати при підвищених вимогах з безпеки.

Поділитися добрими надихаючими побажаннями учням, студентам та їх батькам, а також викладачам в ці перші заняття в новому навчальному році, допоможуть милі привітання з 1 вересня, які ми зібрали в добірці нижче .

Привітання з Днем знань у листівках, віршах і прозі

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав "втікача".

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

***

Ось і настав цей день. 1 вересня - День знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався довгоочікуваними добрими зустрічами, новими цікавими знайомствами. Й нехай у школах на перервах звучить дзвінкий сміх, а не сигнали повітряної тривоги на уроках. Високих оцінок, безпечного навчання, легких контрольних, цікавих уроків та домашки, вірних друзів, з якими все, що вже було сказано, легко здійсниться!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці - і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, доню, зі святом!

***

З 1 вересня підкорюйте нові вершини знань, зустріньте добрих і надійних друзів і досягайте заповітних цілей. А ваші здібності та наполегливість нехай стануть запорукою визначних успіхів у зміцненні України!

***

***

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Мішають на уроці.

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

***

Нехай цей навчальний рік стане роком великих починань, досягнення нових вершин, а перемоги на фронтах знань, успіхи та прагнення до знань будуть вашими постійними супутниками. Зі святом!

***

***

Вже минуло літо променисте,

І дзвоник знов до школи кличе нас.

Тут все святково, гарно і врочисто

В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,

Хай буде щастя в серці у батьків.

Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,

Хай буде радість вищою від слів.

Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.

І покличе нас усіх в незвідані світи,

Дзвоник люблять всі - дорослі і малі,

Пам’ятати його будемо завжди.

Нехай у школі лине срібний дзвін,

Про новий рік навчальний сповіщає.

Переплелись і сум, і радість в нім,

Він, наче птах, у небеса злітає!

***

День сьогодні особливий,

По-осінньому мінливий,

Але це не перешкода,

Тож хутчіше всі до школи!

***

***

Вітаю з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно, нехай кожен день знаменується хоч навіть і маленькою, та перемогою, нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів та рекордів.

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті -

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

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***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

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Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним і безпечним. Бажаю, щоб перший день вересня запам'ятався трепетним хвилюванням, посмішками та радістю. Старання, терпіння, удачі!

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