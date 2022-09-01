ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022

Новость на русском →
Четвер 01 вересня 2022 07:17
1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022 Фото: привітання з Днем знань 2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

1 вересня в Україні традиційно відзначають День знань, але в цьому, 2022 році, уроки в школах і вишах проходитимуть в умовах воєнного стану, і установи будуть працювати при підвищених вимогах з безпеки.

Поділитися добрими надихаючими побажаннями учням, студентам та їх батькам, а також викладачам в ці перші заняття в новому навчальному році, допоможуть милі привітання з 1 вересня, які ми зібрали в добірці нижче.

Привітання з Днем знань у листівках, віршах і прозі

Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав "втікача".

***

Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!

***

1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022

***

Ось і настав цей день. 1 вересня - День знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався довгоочікуваними добрими зустрічами, новими цікавими знайомствами. Й нехай у школах на перервах звучить дзвінкий сміх, а не сигнали повітряної тривоги на уроках. Високих оцінок, безпечного навчання, легких контрольних, цікавих уроків та домашки, вірних друзів, з якими все, що вже було сказано, легко здійсниться!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.

***

1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022

***

Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.

Все на місці - і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю
І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.
3 Першим вересня, доню, зі святом!

***

З 1 вересня підкорюйте нові вершини знань, зустріньте добрих і надійних друзів і досягайте заповітних цілей. А ваші здібності та наполегливість нехай стануть запорукою визначних успіхів у зміцненні України!

***

1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022

***

Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Мішають на уроці.

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!

***

Нехай цей навчальний рік стане роком великих починань, досягнення нових вершин, а перемоги на фронтах знань, успіхи та прагнення до знань будуть вашими постійними супутниками. Зі святом!

***

1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022

***

Вже минуло літо променисте,
І дзвоник знов до школи кличе нас.
Тут все святково, гарно і врочисто
В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків.
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість вищою від слів.

Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.
І покличе нас усіх в незвідані світи,
Дзвоник люблять всі - дорослі і малі,
Пам’ятати його будемо завжди.

Нехай у школі лине срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!

***

День сьогодні особливий,
По-осінньому мінливий,
Але це не перешкода,
Тож хутчіше всі до школи!

***

1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022

***

Вітаю з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно, нехай кожен день знаменується хоч навіть і маленькою, та перемогою, нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів та рекордів.

***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті -

Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

***

1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022

***

Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним і безпечним. Бажаю, щоб перший день вересня запам'ятався трепетним хвилюванням, посмішками та радістю. Старання, терпіння, удачі!

***

1 вересня: красиві добрі привітання з Днем знань 2022

***

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватимуть школи України з 1 вересня, та публікували детальну інформацію по містах.

А також перед цим показували, як облаштовані укриття в київських навчальних закладах.

Читайте РБК-Україна в Google News
День знань поздравления
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя