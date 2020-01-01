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1 січня цигарки сильно подорожчали: скільки тепер коштує пачка

STYLERЖиття    01.01.2020 - 09:32
1 січня цигарки сильно подорожчали: скільки тепер коштує пачка
Сьогодні ціни на сигарети зросли (фото: РБК-Україна)

Чергове подорожчання сигарет в Україні припало на 1 січня 2020 року

1 січня 2020 року сигарети в Україні істотно подорожчали. Тепер за пачку доведеться заплатити на 20% більше - в середньому курцям доведеться выложить 45 гривень за 20 сигарет.

Крім того, з сьогоднішнього дня підвищилися ціни і на стіки (в середньому до 63 гривень), а відповідно, вже зовсім скоро тютюнонагріваючі пристрої типу IQOS і GLO також подорожчають - акциз на них з 1 січня становить 1213 гривень.

Зазначимо, що підвищення акцизної ставки на тютюнові вироби в Україні пов'язано з вирівнюванням її до норм ЄС, де вона становить 90 євро за 1000 сигарет. Таким чином, за попередніми прогнозами експертів, до 2025 року ціна за одну пачку сигарет складе не менше 90 гривень, а різниця в ціні між звичайними сигаретами і стіками досягне близько 150 гривень.

Як перестати витрачати гроші на сигарети

Згідно зі статистикою, за останні роки понад 500 тисяч українців відмовилися від куріння. І їх рішення пов'язане найчастіше саме з подорожчанням тютюнових виробів.

Якщо ви досі курите і витрачаєте шалені гроші на сигарети, то у вас є шанс почати істотно економити на цій статті витрат. Як це зробити? Киньте палити. Ось кілька порад, які можуть допомогти позбавитися від шкідливої звички:

  • складіть для себе гранично чесний список плюсів і мінусів куріння;
  • визначте точну дату, коли кинете курити - ваш мозок запрограмується і підготує себе до майбутнього стресу;
  • скоротіть кількість викурених сигарет, але робіть це поступово, поки не відчуєте, що готові зовсім від них відмовитися;
  • пийте менше кави та інших напоїв, що містять кофеїн, який є своєрідним стимулятором до куріння;
  • додайте в свій раціон більше білкових продуктів, наприклад горіхів.

І найголовніше: думайте про те, як зміниться ваше життя в позитивну сторону після відмови від куріння.

Нагадаємо, що Кабмін пропонує заборонити смакові додатки у цигарках.

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