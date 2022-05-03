До 1 июня: ПриватБанк сделал важное заявление

Что означают кредитные каникулы

Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам.

Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за пользование кредитными средствами. Он составит 1,7%.

Если у вас трудности с деньгами - то до конца мая вы можете не вносить обязательный платеж.

Но если пополните “кредитку”, банк будет благодарен.

Когда вернется обязательный платеж

С июня же обязательный платеж вернется. А об Условиях пользования средствами банк сообщит отдельно.

Какие карты участвуют в кредитных каникулах

Важно знать

Кредитные каникулы не означают отсутствие процентов за пользование средствами. Однако в марте, чтобы поддержать клиентов, ПриватБанк дополнительно к каникулам установил кредитную ставку 0,001%, то есть пользование кредитными средствами было практически бесплатным.