До 1 июня: ПриватБанк сделал важное заявление

ПриватБанк еще раз напомнил украинцам о том что, для всех клиентов учреждения действуют кредитные каникулы до 1 июня.
Об этом сообщили на официальной странице учреждения.
Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам.
Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за пользование кредитными средствами. Он составит 1,7%.
Если у вас трудности с деньгами - то до конца мая вы можете не вносить обязательный платеж.
Но если пополните “кредитку”, банк будет благодарен.
С июня же обязательный платеж вернется. А об Условиях пользования средствами банк сообщит отдельно.
Кредитные каникулы не означают отсутствие процентов за пользование средствами. Однако в марте, чтобы поддержать клиентов, ПриватБанк дополнительно к каникулам установил кредитную ставку 0,001%, то есть пользование кредитными средствами было практически бесплатным.
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