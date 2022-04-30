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НБУ ввел дополнительные валютные ограничения для банков

Новина українською →
Украина, Суббота 30 апреля 2022 08:27
НБУ ввел дополнительные валютные ограничения для банков Фото: НБУ ввел дополнительные ограничения на валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка. Они направлены на поддержание стабильности, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непродуктивного оттока капитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, с 4 мая 2022 году сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Кроме того, с 30 апреля 2022 года:

  • банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Ограничение не касается привлечения банками депозитов в иностранной валюте;
  • банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), а именно:
    • контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну;
    • контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют) выраженный в гривне или цена на банковские металлы в гривне

Также с 30 апреля НБУ уточнил порядок определения банками курса гривны к иностранным валютам во время операций с использованием электронных платежных средств. В частности:

  • курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ (который действует в день отражения банком операции) в случае списания со счета клиента денежных средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте;
  • курс гривны к иностранной валюте должен быть равен или быть выше официального курса НБУ (который действует в день отражения банком операции):
    • в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне;
    • в случае зачисления на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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