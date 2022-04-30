НБУ ввел дополнительные валютные ограничения для банков

Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка. Они направлены на поддержание стабильности, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непродуктивного оттока капитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Так, с 4 мая 2022 году сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Кроме того, с 30 апреля 2022 года:

банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Ограничение не касается привлечения банками депозитов в иностранной валюте;

банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), а именно: контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну; контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют) выраженный в гривне или цена на банковские металлы в гривне



Также с 30 апреля НБУ уточнил порядок определения банками курса гривны к иностранным валютам во время операций с использованием электронных платежных средств. В частности:

курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ (который действует в день отражения банком операции) в случае списания со счета клиента денежных средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте;

курс гривны к иностранной валюте должен быть равен или быть выше официального курса НБУ (который действует в день отражения банком операции): в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне; в случае зачисления на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.



Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.