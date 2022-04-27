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Для украинцев запускают "цифровой чемодан": что это, и кто получит помощь

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 17:38
Для украинцев запускают "цифровой чемодан": что это, и кто получит помощь Фото: Что такое "цифровой чемодан" (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине вводится новый проект под названием "цифровой (мобильный) чемодан". Такие услуги будут предоставляться некоторым категориям людей.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Что такое "цифровой чемодан"

"Цифровой чемодан" - это удаленное подразделение или передвижное рабочее место администратора ЦПАУ (Центра предоставления административных услуг).

Благодаря портативному оборудованию все категории населения смогут получить админуслуги.

Администратор может предоставить услуги гражданам, которым трудно передвигаться, дома или в больнице.

Где будут работать "чемоданы"

Пока что в рамках пилотного проекта, "чемодан" будет доступен в пилотных общинах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях.

Получить услуги через мобильные цифровые чемоданы смогут:

  • люди с инвалидностью,
  • люди старшего возраста,
  • люди, находящиеся на лечении,
  • кто проживает в отдаленных населенных пунктах общины.

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Министерство цифровой трансформации
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