До 1 червня: ПриватБанк зробив важливу заяву

Що означають кредитні канікули

Це пільгові умови договору, коли клієнти можуть не вносити обов'язковий щомісячний платіж за кредитними картками.

Банк за це не штрафуватиме, а буде списувати тільки відсоток за користування кредитними коштами. Він складає 1,7%.

Якщо у вас труднощі з грошима - то до кінця травня ви можете не вносити обов’язковий платіж.

Але якщо поповните “кредитку”, банк буде вам вдячний.

Коли повернеться обов’язковий платіж

З червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами банк повідомить окремо.

Які картки беруть участь в кредитних канікулах

Важливо знати

Кредитні канікули не означають відсутність відсотків за користування коштами. Проте у березні, щоб підтримати клієнтів, ПриватБанк додатково до канікул встановив кредитну ставку 0,001%, тобто користування кредитними коштами було практично безкоштовним.