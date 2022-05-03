До 1 червня: ПриватБанк зробив важливу заяву

ПриватБанк ще раз нагадав українцям про те що, для всіх клієнтів установи діють кредитні канікули до 1 червня.

Про це повідомили на офіційній сторінці установи.

Що означають кредитні канікули

Це пільгові умови договору, коли клієнти можуть не вносити обов'язковий щомісячний платіж за кредитними картками.

Банк за це не штрафуватиме, а буде списувати тільки відсоток за користування кредитними коштами. Він складає 1,7%.

Якщо у вас труднощі з грошима - то до кінця травня ви можете не вносити обов’язковий платіж.

Але якщо поповните “кредитку”, банк буде вам вдячний.

Коли повернеться обов’язковий платіж

З червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами банк повідомить окремо.

Які картки беруть участь в кредитних канікулах

Важливо знати

Кредитні канікули не означають відсутність відсотків за користування коштами. Проте у березні, щоб підтримати клієнтів, ПриватБанк додатково до канікул встановив кредитну ставку 0,001%, тобто користування кредитними коштами було практично безкоштовним.