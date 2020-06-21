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С 1 июля в Украине поднимут штрафы за пьяное вождение: как будут наказывать

STYLERЖизнь    21.06.2020 - 10:57
С 1 июля в Украине поднимут штрафы за пьяное вождение: как будут наказывать
В Украине увеличат штрафы за вождение в нетрезвом виде (Фото: freepik.com)

С 1 июля изменятся штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и другие нарушения

В Украине с 1 июля вступит в силу закон об усилении ответственности за езду в нетрезвом виде. В законе № 7279-д предусмотрены новые повышенные штрафы для водителей, которые сели за руль под воздействием алкоголя.

На данный момент штраф за вождение в нетрезвом виде составляет в Украине 10 200 гривен. С 1 июля эта сумма существенно возрастет и водителям придется выложить за нарушение закона сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Об этом пишет издание Auto.bigmir.net.

Повторное нарушение закона будет караться штрафом в размере 51 тысяча гривен. Кроме денежного штрафа, у водителя отберут права на вождение транспортного средства сроком на три года.

Если вождение в нетрезвом виде спровоцирует ДТП с телесными повреждениями, то ответственность для водителя станет не административной, а криминальной.

Допустимой нормой алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле.

Какое нарушение попадает под криминальную ответственность:

  • Вождение в любом виде опьянения (алкогольное, наркотическое, медикаментозное) – любое, которое привело к снижению концентрации внимания за рулем.
  • Передача права вождения транспортного средства лицу, которое пребывает в любом из видов опьянения.
  • Отказ водителя от проведения медицинского осмотра на определение состояния опьянения.
  • Употребление водителем каких-либо запрещенных веществ, медицинских препаратов или алкоголя после совершения наезда, но до приезда патрульной машины.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинских водителей предупредили о штрафах за маскировку номеров от камер автофиксации.

А также рассказывали о том, что в Украине введут новые штрафы и начнут наказывать за причиненные боль и страдания.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины штраф
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