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З 1 липня в Україні піднімуть штрафи за п'яне водіння: як будуть карати

STYLERЖиття    21.06.2020 - 10:57
З 1 липня в Україні піднімуть штрафи за п'яне водіння: як будуть карати
В Україні збільшать штрафи за водіння в нетверезому вигляді (Фото: freepik.com)

З 1 липня зміняться штрафи за водіння в нетверезому стані та інші порушення

В Україні з 1 липня набере чинності закон про посилення відповідальності за їзду в нетверезому вигляді. У законі № 7279-д передбачені нові підвищені штрафи для водіїв, які сіли за кермо під впливом алкоголю.

На цей момент штраф за водіння в нетверезому вигляді становить в Україні 10 200 гривень. З 1 липня ця сума істотно зросте і водіям доведеться викласти за порушення закону суму від 17 до 34 тисяч гривень. Про це пише видання Auto.bigmir.net.

Повторне порушення закону буде каратися штрафом у розмірі 51 тисяча гривень. Окрім грошового штрафу, у водія відберуть права на водіння транспортного засобу строком на три роки.

Якщо водіння в нетверезому вигляді спровокує ДТП з тілесними ушкодженнями, то відповідальність для водія настане не адміністративна, а кримінальна.

Допустимою нормою алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.

Яке порушення потрапляє під кримінальну відповідальність:

  • Водіння в будь-якому вигляді сп'яніння (алкогольне, наркотичне, медикаментозне) – будь-яке, яке призвело до зниження концентрації уваги за кермом.
  • Передача права водіння транспортного засобу особі, яка перебуває в будь-якому з видів сп'яніння.
  • Відмова водія від проведення медичного огляду на визначення стану сп'яніння.
  • Вживання водієм будь-яких заборонених речовин, медичних препаратів або алкоголю після скоєння наїзду, але до приїзду патрульної машини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українських водіїв попередили про штрафи за маскування номерів від камер автофіксацій.

А також розповідали про те, що в Україні введуть нові штрафи та почнуть карати за завдані біль і страждання.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України штраф
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