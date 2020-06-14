Украинских водителей предупредили о штрафах за маскировку номеров от камер автофиксации

Водителям грозит штраф за маскировку номеров авто (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В МВД рассказали, какое наказание грозит "шумахерам" за попытку не попасться на камеры автофиксации

В Украине после запуска системы автофиксации нарушений ПДД некоторые водители стали пытаться замаскировать символы на номерных знаках авто, чтобы остаться незамеченными для камер на дорогах.

Первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий высказался о подобном "креативе" и объяснил, что такой способ не поможет избежать наказания за превышение скорости.

Правоохранитель отметил в своем Facebook, что изобретательность некоторых водителей не перестает удивлять.

"Рассказываю: если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью или один или несколько символов и даже если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит", - подчеркнул он.

Билошицкий предупредил, что полицейские патрули на дорогах всегда могут остановить водителя за такие нарушение, а именно:

за эксплуатацию авто без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому ТС или не отвечает требованиям стандартов

с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте

со знаком, закрытым другими предметами - в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию

также с загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров

с перевернутым знаком.

За такие манипуляции водителям грозит штраф в размере 170 гривен (ч.6. 121 КУоАП).

За повторное нарушение придется заплатить уже 255 гривен, или же предусматриваются общественные работы и платное изъятие транспортного средства или без такового.

Также Билошицкий опубликовал фото с несколькими примерами с авто, водители которых "экспериментировали" с номерными знаками.

"Различные способы идут в ход: кто-то рисует, кто-то стирает цифры. Эти водители получили свои постановления. Напоследок, совет от меня: лучший способ избежать ответственности - не нарушать", - резюмировал он.

Водителям грозит штраф за маскировку номеров авто (Фото: facebook.com/Bilosh)

Ранее в МВД объяснили украинцам, как при автофиксации нарушений ПДД не получить штраф по ошибке.

Также недавно мы рассказывали, как обжаловать штраф за нарушения ПДД.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин