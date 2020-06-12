В Украине введут новые штрафы: будут наказывать за страдания и боль

В Украине хотят ввести штрафы за причинение моральной боли и страданий (Коллаж РБК-Украина)

Нардепы предложили изменить законодательство по регулированию возмещения морального ущерба

В Украине могут ввести новые штрафы за причиненные страдания и боль из-за распространения конфиденциальной информации. Соответствующий законопроект, который составили 14 народных депутатов, зарегистрирован в Верховной Раде.

Новый законопроект существенно изменит порядок возмещения морального ущерба и появится возможность наказать тех, чьи действия доставили страдания и боль.

"Конституция Украины предусматривает возмещение морального и материального ущерба. Что касается понятия "моральный ущерб", то оно ограничено. С помощью законопроекта планируется снять ограничения. Также такое понятие, как моральный ущерб, предусматривает, что физического вреда человеку не причинено. Но на самом деле переживания приводят и к физическому вреду", - рассказала инициатор законопроекта Галина Третьякова в комментарии для издания "Сегодня".

Нардепы объяснили, что этот закон поможет компенсировать моральный ущерб граждан, чьи права были нарушены. Будут установлены новые штрафы.

"Увеличатся штрафные санкции. Установятся суммы компенсаций в зависимости от ситуаций, которые произошли. Каждый гражданин сможет претендовать на возмещение. Сейчас вопрос возмещения морального ущерба практически не урегулирован – люди, которые понесли моральный ущерб из-за действий третьих лиц, фактически не могут получить компенсации. Если же на законодательном уровне будет установлен порядок, суммы, то это даст возможность в судах отстаивать свои интересы", - рассказал народный депутат Александр Качура.

В законопроекте также прописана компенсация за то, что жизнь человека изменилась из-за того, что была распространена конфиденциальная информация.

"Как известно, в судах достаточно в ограниченных объемах возмещается моральный ущерб. Моральный вред – это такая категория, которая достаточно сложно описывается и устанавливается. С этим связаны и низкие суммы компенсаций. Боль и страдание – это более конкретные категории, которые легче описать", - добавил нардеп Данил Гетманцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк запустил новую услугу для водителей, с помощью которой можно будет легко и быстро оплатить штраф.

А также рассказывали о том, что в Украине хотят ввести платный проезд на дорогах.

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Автор: Анна Шиканова