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З 1 грудня в Україні підвищуються податки: скільки доведеться платити

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Вівторок 30 листопада 2021 15:57
З 1 грудня в Україні підвищуються податки: скільки доведеться платити В Україні з 1 грудня підвищуються податки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 1 грудня підвищуються податки. Це торкнеться ЄСВ та єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої групи.

Які суми доведеться платити українцям з 1 грудня 2021 року – читайте в матеріалі нижче.

Як зазначено в бюджеті на 2021 рік, зміни пов'язані зі зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

З 1 грудня 2021 року мінімальний прожитковий мінімум зросте з 2 294 гривень до 2 393 гривень, для працездатних осіб – до 2 481 гривні.

Разом з цими сумами зростуть також мінімальні прожиткові мінімуми для дітей.

Особи, які втратили працездатність, отримуватимуть на 80 гривень більше – 1 934 гривень (було – 1 854 гривні).

Підвищуються також декретні виплати для безробітних - з 2 635 гривень до 2 749 гривень.

Як зміняться податки з 1 грудня

З 1 грудня зміняться суми податків ЄСВ (єдиний соціальний внесок) та єдиний податок для ФОП (фізичних осіб-підприємців) першої та другої групи.

Мінімальний розмір ЄСВ збільшиться з 1 320 гривень до 1 430 гривень.

Єдиний податок першої групи - з 260 гривень до 280 гривень.

Єдиний податок другої групи - з 1 200 гривень до 1 400 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з 1 грудня в Україні підвищать пенсійні виплати.

А також ми розповідали про те, які ще зміни чекають українців з 1 грудня 2021 року.

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