1 червня: яке церковне свято сьогодні, чому треба провести час з коханою людиною

Сьогодні, 1 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Юстин Мученик був одним із перших християнських апологетів і філософів. Він народився близько 100 року в місті Флавіанополісі, тепер Наблус у Палестині. Отримав класичну грецьку освіту і вивчав філософію, зокрема Платона. Його навернення до християнства сталося після зустрічі зі старцем, який переконав його, що пророки Старого Завіту були справжніми філософами.

Після хрещення у 130 році Юстин почав проповідувати віру в Ісуса Христа. Він подорожував через Малу Азію і Грецію, а потім дістався до Рима, де продовжив свою місію. Юстин написав багато творів, у яких захищав християнство перед язичницьким суспільством, показуючи, що християнство можна прийняти з культурної точки зору.

Найвідоміші його твори - "Перша апологія" та "Друга апологія", адресовані римському імператору та Сенату для захисту християн від переслідувань. Також він написав "Діалог з Тріфоном", де обговорював значення християнства з юдейським філософом.

Юстин Мученик загинув мученицькою смертю у Римі близько 165 року разом зі своїми учнями після того, як відмовився зректися своєї віри. Його пам'ять шанується як приклад мужності та відданості християнським ідеалам.

Іустин Філософ, розпис церкви свт. Миколи монастиря Ставронікіта, Афон (ілюстрація: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 1 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

не можна розповідати про те, що ви бачили уві сні

не варто ставити паркан, бо може виникнути пожежа

слід уникати лінощів

Також сьогодні не рекомендується ігнорувати прохання інших людей. Наші предки вірили, що на людину, яка це зробить, чекає фінансова бідність. Натомість слід проводити час наодинці з коханою людиною, щоб ваша сім’я була щасливою.

Народні прикмети і традиції цього дня

багато мурах біля мурашника - до теплого дня

вранці сонце виглядає блідим - до вечора буде дощ

якщо ввечері шумлять птахи - завтра буде сильний дощ

вранці веселка - вдень буде дощ

чисте та ясне небо вранці - до гарного урожаю

західний вітер означає погіршення погоди найближчими днями

якщо небо в хмарах, але квіти не закрилися, дощу не буде

якщо дощить, то очікується великий урожай

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Віра, Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон, Іван, Іларіон.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: