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1 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нужно провести время с любимым человеком

Суббота 01 июня 2024 06:36
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1 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нужно провести время с любимым человеком Какой праздник 1 июня по новому церковному календарю (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 1 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Юстин Мученик был одним из первых христианских апологетов и философов. Он родился около 100 года в городе Флавианополисе, теперь Наблус в Палестине. Получил классическое греческое образование и изучал философию, в частности, Платона. Его обращение в христианство произошло после встречи со старцем, убедившим его, что пророки Ветхого Завета были подлинными философами.

После крещения в 130 году Юстин начал проповедовать веру в Иисуса Христа. Он путешествовал через Малую Азию и Грецию, а затем добрался до Рима, где продолжил свою миссию. Юстин написал множество произведений, в которых защищал христианство перед языческим обществом, показывая, что христианство можно принять с культурной точки зрения.

Самые известные его произведения - "Первая апология" и "Вторая апология", адресованные римскому императору и Сенату для защиты христиан от преследований. Также он написал "Диалог с Трифоном", где обсуждал значение христианства с иудейским философом.

Юстин Мученик погиб мученической смертью в Риме около 165 года вместе со своими учениками после отказа отказаться от своей веры. Его память почитается как пример мужества и преданности христианским идеалам.

Роспись церкви свящ. Николая монастыря Ставроникита, Афон. Мастер Феофан Критский и Симеон. 1546 г.

Иустин Философ, роспись церкви свящ. Николая монастыря Ставроникита, Афон (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 1 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • нельзя рассказывать о том, что вы видели во сне
  • не стоит ставить забор, потому что может возникнуть пожар
  • следует избегать лености

Также сегодня не рекомендуется игнорировать просьбы других людей. Наши предки верили, что человека, который это сделает, ждет финансовая бедность. Вместо этого следует проводить время наедине с любимым человеком, чтобы ваша семья была счастлива.

Народные приметы и традиции этого дня

  • много муравьев у муравейника - к теплому дню
  • утром солнце выглядит бледным - к вечеру будет дождь
  • если вечером шумят птицы - завтра будет сильный дождь
  • утром радуга - днем будет дождь
  • чистое и ясное небо поутру - к хорошему урожаю
  • западный ветер означает ухудшение погоды в ближайшие дни
  • если небо в облаках, но цветы не закрылись, дождя не будет
  • если дождь, то ожидается большой урожай

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Вера, Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Харитон, Иоанн, Илларион .

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы .

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день защиты детей
  • Всемирный день родителей
  • Всемирный день молока
  • День рождения «Супермена»
  • День подтверждения новогоднего обещания
  • День черепашьих гонок

Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.

Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также Sogodni Svyato и Википедия.

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