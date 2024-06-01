1 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нужно провести время с любимым человеком

Сегодня, 1 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Юстин Мученик был одним из первых христианских апологетов и философов. Он родился около 100 года в городе Флавианополисе, теперь Наблус в Палестине. Получил классическое греческое образование и изучал философию, в частности, Платона. Его обращение в христианство произошло после встречи со старцем, убедившим его, что пророки Ветхого Завета были подлинными философами.

После крещения в 130 году Юстин начал проповедовать веру в Иисуса Христа. Он путешествовал через Малую Азию и Грецию, а затем добрался до Рима, где продолжил свою миссию. Юстин написал множество произведений, в которых защищал христианство перед языческим обществом, показывая, что христианство можно принять с культурной точки зрения.

Самые известные его произведения - "Первая апология" и "Вторая апология", адресованные римскому императору и Сенату для защиты христиан от преследований. Также он написал "Диалог с Трифоном", где обсуждал значение христианства с иудейским философом.

Юстин Мученик погиб мученической смертью в Риме около 165 года вместе со своими учениками после отказа отказаться от своей веры. Его память почитается как пример мужества и преданности христианским идеалам.

Иустин Философ, роспись церкви свящ. Николая монастыря Ставроникита, Афон (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 1 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

нельзя рассказывать о том, что вы видели во сне

не стоит ставить забор, потому что может возникнуть пожар

следует избегать лености

Также сегодня не рекомендуется игнорировать просьбы других людей. Наши предки верили, что человека, который это сделает, ждет финансовая бедность. Вместо этого следует проводить время наедине с любимым человеком, чтобы ваша семья была счастлива.

Народные приметы и традиции этого дня

много муравьев у муравейника - к теплому дню

утром солнце выглядит бледным - к вечеру будет дождь

если вечером шумят птицы - завтра будет сильный дождь

утром радуга - днем будет дождь

чистое и ясное небо поутру - к хорошему урожаю

западный ветер означает ухудшение погоды в ближайшие дни

если небо в облаках, но цветы не закрылись, дождя не будет

если дождь, то ожидается большой урожай

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Вера, Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Харитон, Иоанн, Илларион .

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы .

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: