1 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нужно провести время с любимым человеком
Сегодня, 1 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Юстин Мученик был одним из первых христианских апологетов и философов. Он родился около 100 года в городе Флавианополисе, теперь Наблус в Палестине. Получил классическое греческое образование и изучал философию, в частности, Платона. Его обращение в христианство произошло после встречи со старцем, убедившим его, что пророки Ветхого Завета были подлинными философами.
После крещения в 130 году Юстин начал проповедовать веру в Иисуса Христа. Он путешествовал через Малую Азию и Грецию, а затем добрался до Рима, где продолжил свою миссию. Юстин написал множество произведений, в которых защищал христианство перед языческим обществом, показывая, что христианство можно принять с культурной точки зрения.
Самые известные его произведения - "Первая апология" и "Вторая апология", адресованные римскому императору и Сенату для защиты христиан от преследований. Также он написал "Диалог с Трифоном", где обсуждал значение христианства с иудейским философом.
Юстин Мученик погиб мученической смертью в Риме около 165 года вместе со своими учениками после отказа отказаться от своей веры. Его память почитается как пример мужества и преданности христианским идеалам.
Иустин Философ, роспись церкви свящ. Николая монастыря Ставроникита, Афон (иллюстрация: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 1 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- нельзя рассказывать о том, что вы видели во сне
- не стоит ставить забор, потому что может возникнуть пожар
- следует избегать лености
Также сегодня не рекомендуется игнорировать просьбы других людей. Наши предки верили, что человека, который это сделает, ждет финансовая бедность. Вместо этого следует проводить время наедине с любимым человеком, чтобы ваша семья была счастлива.
Народные приметы и традиции этого дня
- много муравьев у муравейника - к теплому дню
- утром солнце выглядит бледным - к вечеру будет дождь
- если вечером шумят птицы - завтра будет сильный дождь
- утром радуга - днем будет дождь
- чистое и ясное небо поутру - к хорошему урожаю
- западный ветер означает ухудшение погоды в ближайшие дни
- если небо в облаках, но цветы не закрылись, дождя не будет
- если дождь, то ожидается большой урожай
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Вера, Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Харитон, Иоанн, Илларион .
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы .
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день защиты детей
- Всемирный день родителей
- Всемирный день молока
- День рождения «Супермена»
- День подтверждения новогоднего обещания
- День черепашьих гонок
Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.
Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также Sogodni Svyato и Википедия.