“Йому з цим жити”: Єфросиніна вперше розповіла про конфлікт з Горбуновим

Що цьому передувало

Наприкінці липня в Instagram Єфросиніної з'явився емоційний допис. У ньому вона написала, що Юрій Горбунов "припинив для неї своє існування ще у 2021 році".

Допис з'явився в сторіс Єфросиніної (скриншот: Styler)

В одному зі своїх інтерв'ю Юрій висловився, що хоче, аби саме Маша розповіла про їхній конфлікт.

Горбунов також додав, що Єфросиніна "забула про продовження цієї історії, що всі будуть питати". Саме тому продюсер і хоче почути це від колишньої колеги, "з перших вуст".

Разом із тим сам Горбунов каже, що для нього Маша не зникла.

"Для мене Маша - це Маша. Наш суспільний діяч, телеведуча, яка дуже багато робить для перемоги, яка нікуди не поїхала, яка тут, в Україні. Для мене вона жива, а я для неї - ні. Я знаю, чому, але я хочу, щоб ви почули це з її вуст", - поділився Юрій.

Маша Єфросиніна висловила свою думку

Насамперед телеведуча пояснює обставини, в яких вона написала той допис. За її словами, у той день вона їхала до дітей на відпочинок, тому не перевіряла новин.

"Одним словом я була три дні без телефону. І от ми добираємося до нашої кінцевої цілі, мені не до телефону. Я мама, я у відпустці. Якось зранку я відкриваю Instagram і бачу, що скільки б я не гортала ті повідомлення, там всюди про Горбунова", - розповідає вона.

Маша написала допис про те, що буде висловлюватися тоді, коли вважатиме за потрібне.

Допис зі сторінки Маші Єфросиніної (скриншот: Styler)

"Я пишу цей допис і забуваю про це. Мені телефонує менеджерка й каже, що в коментарях мене звинувачують у тому, що я вигороджую Юру в тому скандалі. І коли я начиталася тих 3 000 коментів того, що я ледь не союзниця Юрія Миколайовича в цій схемі, я просто написала: "Та від'їб*іться з ним", - каже Єфросиніна.

Вона додає: якби хотіла, щоб це стало публічним надбанням, дуже давно зробила б це.

"А отак, як він сказав, що нехай Маша говорить, це як правило говорять люди, які не хочуть, щоб правда розкрилася. Тому йому з цим жити, мені точно нецікаво це обговорювати", - резюмує телеведуча.