"Ему с этим жить": Ефросинина впервые рассказала о конфликте с Горбуновым

Что этому предшествовало

В конце июля в Instagram Ефросининой появился эмоциональный пост. В нем она написала, что Юрий Горбунов "прекратил для нее свое существование еще в 2021 году".

Сообщение появилось в старости Ефросининой (скриншот: Styler)

В одном из своих интервью Юрий высказался, что хочет, чтобы именно Маша рассказала об их конфликте.

Горбунов также добавил, что Ефросинина "забыла о продолжении этой истории, что все будут спрашивать". Именно поэтому продюсер и хочет услышать это от бывшей коллеги, "из первых уст".

Вместе с тем, сам Горбунов говорит, что для него Маша не исчезла.

"Для меня Маша - это Маша. Наш общественный деятель, телеведущая, которая очень много делает для победы, которая никуда не уехала, которая здесь, в Украине. Для меня она жива, а я для нее - нет. Я знаю, почему, но я хочу, чтобы вы услышали это из ее уст", - поделился Юрий.

Маша Ефросинина высказала свое мнение

В первую очередь телеведущая объясняет обстоятельства, в которых она написала этот пост. По ее словам, в тот день она ехала к детям на отдых, поэтому не проверяла новости.

"Одним словом я была три дня без телефона. И вот мы добираемся до нашей конечной цели, мне не до телефона. Я мама, я в отпуске. Как-то утром я открываю Instagram и вижу, что сколько бы я не листала эти сообщения, там повсюду о Горбунове", - рассказывает она.

Маша написала пост о том, что будет высказываться тогда, когда сочтет нужным.

Пост со страницы Маши Ефросининой (скриншот: Styler)

"Я пишу этот пост и забываю об этом. Мне звонит менеджер и говорит, что в комментариях меня обвиняют в том, что я выгораживаю Юру в том скандале. И когда я начиталась тех 3 000 комментов того, что я чуть ли не союзница Юрия Николаевича в этой схеме, я просто написала: "Да отъ*битесь с ним", - говорит Ефросинина.

Она добавляет: если бы хотела, чтобы это стало публичным достоянием, очень давно сделала бы это.

"А так, как он сказал, что пусть Маша говорит, это как правило говорят люди, которые не хотят, чтобы правда раскрылась. Поэтому ему с этим жить, мне точно неинтересно это обсуждать", - резюмирует телеведущая.