Як спіймати багато риби влітку? Секрети досвідчених іхтіологів, про які мало хто знає

Вітер, тиск та температура

Якщо збираєтесь на риболовлю, зверніть увагу на вітер. Коли він сильний і мінливий, риба не буде добре клювати. Ідеально - слабкий вітерець, який лише злегка колихає поплавець і створює невеликі брижі на воді. Вітер, що дме поперек річки, є найкращим для риболовлі.

Щоб риболовля була вдалою, обирайте час, коли барометр показує щось середнє між "ясно" і "дощ". Поступове підвищення тиску збільшує ваші шанси на гарний улов. Але різке підвищення або зниження тиску може зменшити активність риби. Коли тиск падає різко, риболовлю варто відкласти.

Для кожної риби є своя ідеальна температура води. Наприклад, короп найкраще клює при 28 градусах, щука - при 16, а плотва та лящ - при 15-18 градусах. Різкі зміни температури води можуть зупинити клювання на кілька днів.

Дощ не завжди сприяє гарному кльову. Теплий і рівномірний дощик - це добре. Але в сильну холодну зливу риба ховається на дно, а при грозі і зовсім втрачає апетит. Однак після грози часто настає відмінне клювання, тому варто почекати.

Сонце і час риболовлі

Ранкові години - найкращі для риболовлі, адже в яскраву сонячну погоду риба клює неохоче.

Вдень риба ховається в тіні, на глибину, і малоймовірно, що вона вийде на пошуки вашої приманки.

Ввечері, коли спека спадає, можна знову братися за вудки.

Чиста, прозора вода - ідеальна для риболовлі. В каламутній воді риба малоймовірно буде клювати, особливо на поверхні. Проте у воді злегка мутнуватій риба поводиться активніше і може добре клювати.

Ранкові та вечірні години - найкращі, адже в яскраву сонячну погоду риба пасивна (фото: Pixabay.com)

Приманки і секрети

Мотиль - найкраща природна приманка. Риба харчується мотилем у природному середовищі, тому він для неї звичний.

Хробак - універсальна приманка для будь-якої пори року. Але не саджайте на гачок тільки-но видобутого хробака. Він повинен полежати кілька днів у баночці з мохом, щоб очиститися і набути більш привабливого для риби кольору.

Запахи, такі як цигарковий дим, відлякують рибу. Тому куріть подалі від берега і мийте руки з милом. Не користуйтеся парфумами чи лосьйонами перед риболовлею.

Риби чутливі до шуму. Тому, підходячи до води, уникайте гучних звуків, не трясіть відрами і не гриміть посудом. Якщо ви рибалите з човна, намагайтеся менше шуміти і не бийте веслами по воді.

Підгодовування та правильні поплавці - ключ до успіху

Використання підгодовування значно підвищує ваші шанси на гарний улов. Вибирайте підгодовування, яке адаптоване до місцевих умов ловлі. Часто саме це робить різницю між успішною риболовлею та поверненням додому з порожніми руками.

Поплавці не повинні бути яскравими і різнокольоровими, адже це відлякує рибу.

Найменше помітні у річковій воді поплавці сіро-зеленого і світло-коричневих кольорів.

Для ловлі дрібної риби найкраще підійдуть легкі поплавці у формі веретена.

Яскраві поплавці спрощують спостереження за клюванням, але риба їх також добре бачить (фото: Pixabay.com)