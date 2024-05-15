Українських рибалок попередили про важливе нововведення: що відомо

Штучний інтелект (ШІ) вже зараз відіграє важливу роль у боротьбі з нелегальним виловом риби та браконьєрством. Подальше вдосконалення новітніх технологій дозволить виявляти, відстежувати та попереджати так зване ННН-рибальство ще якісніше.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм розповідає, що відомо про ННН-рибальство і до чого тут штучний інтелект.

Що таке ННН-рибальство

ННН-рибальство - незаконний, непідзвітний і нерегульований рибальський промисел.

Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, браконьєри можуть виловлювати до 26 млн тонн риби щороку.

Отже, кожна п'ята риба, виловлена в усьому світі, є результатом незаконного або нерегульованого вилову. Така ситуація значно сприяє надмірному вилову риби у світовому океані.

Як ШІ допомагає у боротьбі з ННН-рибальством

Згідно з інформацією Держрибагентства, нові технології - зокрема і штучний інтелект - доповнюють традиційні правоохоронні органи та "ставлять під приціл ННН-рибалку".

Наприклад незалежна міжнародна некомерційна організація Global Fishing Watch використовує складне програмне забезпечення ШІ та супутникові зображення, щоб "глобально відобразити рух понад 65 тис. комерційних рибальських суден, як з AIS (системами автоматичної ідентифікації на базі GPS), так і без них", маючи на меті:

спробувати краще контролювати надмірний вилов риби

оцінити проблему надмірного вилову риби кількісно

ШІ допомагає боротися з ННН-рибальством (ілюстрація: darg.gov.ua)

Експерти пояснюють - штучний інтелект аналізує мільйони гігабайт супутникових зображень, щоб виявити судна та морську інфраструктуру.

Потім він переглядає загальнодоступні дані з суднових сигналів AIS і поєднує їх із радаром та оптичними зображеннями задля ідентифікації суден, які не передають свої позиції.

Отже, ШІ та його "алгоритм виявлення риболовлі" мають на меті визначити, яке з цих "темних" суден, ймовірно, займається риболовлею.

Для цього використовується різна інформація - довжина судна і його локація, навколишнє середовище, зображення місцевості, щільність руху суден у цьому районі, стан океану, температура тощо.

При цьому Global Fishing Watch працює над запровадженням зображень із вищою роздільною здатністю - щоб допомогти виявити більше малих рибальських суден.

Новітні розробки з використанням ШІ

Нині команда науковців із Саутгемптонського університету та експерти RS Aqua створюють для боротьби з ННН-рибальством "спеціалізованого" підводного робота.

Його, зокрема, "вчать" використовувати підводні датчики та штучний інтелект, щоб розпізнавати звуки риболовлі та передавати інформацію в режимі реального часу.

Уточнюється, що ШІ вже навчили розрізняти природні звуки океану і тепер його навчають визначати шум траулерів, які працюють у водах.

"Якщо робот розпізнає риболовлю, він автоматично зв'яжеться ;з владою, яка зможе відправити патрульне судно", - пояснили у Держрибагентстві.