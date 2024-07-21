Риболовля в серпні: яку рибу можна і не можна ловити в Україні

Серпень вважається одним із найкращих місяців літа для відпочинку на природі та риболовлі на озерах і річках. Липнева спека поступово зникає, з’являються прохолодні ночі, а рівень води у водоймах знижується до мінімуму, змушуючи рибу збиратися у великі зграї та триматися глибин, що збільшує її концентрацію в певних місцях - а це на руку рибалкам.

РБК-Україна (проект Styler) дає поради, яку рибу можна ловити у серпні і як саме, а на яку рибу "полювати" в останній місяць літа заборонено.

Яку рибу можна ловити у серпні

Карась. Активність карася в кінці літа збільшується через помірніші температури. Це створює сприятливі умови для його життя, і карась починає накопичувати жирок, готуючись до зимової сплячки. Ловити його можна на рослинні та тваринні приманки, але він надасть перевагу шматочку хліба перед черв’ячком.

Окунь. Окунь виходить на чисту воду, великі особини тримаються поодинці. Найкращі місця для лову - поблизу крутих берегів, інженерних конструкцій та опор мостів. Для наживки підходять черв’яки та невеликий мальок.

Лин. Ловити линів у серпні можна в теплі дні, особливо після дощу. Найкраще використовувати опаришів, дощових черв’яків, розпарену перловку та кукурудзу.

Тараня та лящ. Тараня підіймається з морів у прісні водоймища для зимівлі та активно харчується перед холодами. Лящ також полюбляє тваринні насадки, такі як мотиль та черв’як. Серпень - чудовий час для лову ляща фідером.

Плітка, плоскирка, короп. Плітка вже не тільки в прибережній зоні, але й у глибших місцях. У серпні вона полюбляє черв’яків і мотиля. Плоскирку можна знайти поблизу навислих берегів на ділянках водойми з мулистим або кам’янистим дном. Короп і сазан також активні в цей час і люблять мушлі та інших дрібних слимаків, що живуть на мулистому дні. Для успішної риболовлі необхідно експериментувати з наживкою.

Щука. У серпні починається активний період лову щуки на спінінг. Найкраще використовувати блешні завдовжки до 10 сантиметрів.

Сом. Ловити сома у серпні можна донками та переметами, кидаючи приманку в яму або на мілину. Сом полюбляє жаб, невеликих пліток, а також штучні приманки, такі як воблери та блешні.

Судак. Зі зниженням температури води судак стає активнішим. Вдень він ховається серед корчів, а вранці та ввечері полює на мілководді. Найкраще ловити його вночі за допомогою донної вудки.

Головень. У серпні головень можна ловити за допомогою мухоловки (нахлистом) та штучних приманок, таких як воблери та маленькі вертушки.

Жерех. Жереха найкраще ловити спінінгом. У серпні риби збираються в зграї та полюють на мальків, створюючи "котли". Ловити можна як з човна, так і з берега, використовуючи блешні різних видів та воблери.

Яку рибу заборонено ловити у серпні

У водоймах України мешкають червонокнижні риби, які мають “зникаючий” та “вразливий” природоохоронний статус.

У серпні вони також можуть стати випадковою здобиччю рибалки, але ловити їх - заборонено.

“Зникаючі” види:

вугор європейський

мінога українська

гольян озерний.

“Вразливі” види: