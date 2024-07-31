Как поймать много рыбы летом? Секреты опытных ихтиологов, о которых мало кто знает

Ветер, давление и температура

Если собираетесь на рыбалку, обратите внимание на ветер. Когда он силен и изменчив, рыба не будет хорошо клевать. Идеально - слабенький ветерок, который лишь слегка колышет поплавок и создает небольшую рябь на воде. Ветер, дующий поперек реки, лучший для рыбалки.

Чтобы рыбалка была удачной, выбирайте время, когда барометр показывает нечто среднее между "ясно" и "дождем". Постепенное повышение давления увеличивает ваши шансы на хороший улов. Но резкое повышение или понижение давления может уменьшить активность рыбы. Когда давление падает резко, рыбалку следует отложить.

Для каждой рыбы есть своя идеальная температура воды. Например, карп лучше всего клюет при 28 градусах, щука - при 16 градусах, а плотва и лещ - при 15-18 градусах. Резкие изменения температуры воды могут остановить поклевку на несколько дней.

Дождь не всегда способствует хорошему клеву. Теплый и равномерный дождик - это хорошо. Но в сильный холодный ливень рыба прячется на дно, а при грозе и вовсе теряет аппетит. Однако после грозы часто наступает отличный поклев, поэтому стоит подождать.

Солнце и время рыбалки

Утренние часы - лучшие для рыбалки, ведь в яркую солнечную погоду рыба клюет неохотно.

Днем рыба прячется в тени, на глубину, и маловероятно, что она выйдет на поиски вашей приманки.

Вечером, когда жара спадает, можно снова браться за удочки.

Чистая, прозрачная вода - идеальна для рыбалки. В мутной воде рыба маловероятно будет клевать, особенно на поверхности. Однако в воде слегка мутноватая рыба ведет себя активнее и может хорошо клевать.

Утренние и вечерние часы - самые лучшие, ведь в яркую солнечную погоду рыба пассивная (фото: Pixabay.com)

Приманки и секреты

Мотыль - лучшая природная приманка. Рыба питается мотылем в природной среде, поэтому он для нее привычен.

Червь - универсальная приманка для любого времени года. Но не сажайте на крючок только добытого червя. Он должен полежать несколько дней в баночке с мхом, чтобы очиститься и приобрести более привлекательный для рыбы цвет.

Запахи, такие как сигаретный дым, отпугивают рыбу. Поэтому курите подальше от берега и мойте руки с мылом. Не пользуйтесь духами или лосьонами перед рыбалкой.

Рыбы чувствительны к шуму. Поэтому, подходя к воде, избегайте громких звуков, не трясите ведрами и не гремите посудой. Если вы рыбачите с лодки, старайтесь меньше шуметь и не бейте веслами по воде.

Прикормка и правильные поплавки - ключ к успеху

Использование прикормки значительно повышает ваши шансы на хороший улов. Выбирайте прикормку, адаптированную к условиям ловли. Часто это делает разницу между успешной рыбалкой и возвращением домой с пустыми руками.

Поплавки не должны быть яркими и разноцветными, ведь это отпугивает рыбу.

Менее всего заметны в речной воде поплавки серо-зеленого и светло-коричневого цвета.

Для ловли мелкой рыбы лучше всего подойдут легкие поплавки в форме веретена.

Яркие поплавки упрощают наблюдение за поклевкой, но рыба их тоже хорошо видит (фото: Pixabay.com)