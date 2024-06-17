“Як з картини Ренесансу”: зірка серіалу “Бріджертони” стала новим обличчям бренду Кардашʼян

Фотограф Єлизавета Породіна втілила ідею у вигляді композицій різноманітних квітів з яких романтично виринає популярна акторка. Нікола одягнена у пастельні, ніжні кольори колекції.

Нікола Кохлан (фото: instagram.com/skims)

У відео кампейну зірка проговорює лозунг: "Всі носять SKIMS".

Реакція мережі

Користувачі пишуть захоплені коментарі під дописом. Ось деякі з них:

"Вау! Наче картина Ренесансу"

"Вибачте що?! Справжня богиня"

"Принцеса янгол"

"Боже мій! Ви неймовірно гарна, ви - як ціль для мене!"

"Немає слів".

Що відомо про Кохлан та як вона відреагувала на колаборацію

Нікола Кохлан - 37-річна акторка родом з Ірландії. Вона відома своїми ролями у ситкомі "Дівчата Деррі" за роллю Клер Девлін, а також у серіалі "Бріджертони" від Netflix.

Раніше у своїх соціальних мережах Кім розповідала, що їй подобаються "Бріджертони". Нікола ділилась у інтервʼю виданню Bustle, що одного разу вона отримала повідомлення від Кардашʼян у дірект. Акторка поділилася: "Я подумала: "Що відбувається?". Так дивно! Ми говорили про "Бріджертонів".