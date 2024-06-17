“Як з картини Ренесансу”: зірка серіалу “Бріджертони” стала новим обличчям бренду Кардашʼян

Бренд Кім Кардашʼян продовжує дивувати користувачів новими колабораціями. Не так давно обличчям кампейну "SKIMS" була Лана Дель Рей, а сьогодні на сторінці компанії зʼявилося фото з Ніколою Кохлан - однією з головних акторок популярного серіалу "Бріджертони".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про неочікувану колаборацію.
Фотограф Єлизавета Породіна втілила ідею у вигляді композицій різноманітних квітів з яких романтично виринає популярна акторка. Нікола одягнена у пастельні, ніжні кольори колекції.
Нікола Кохлан (фото: instagram.com/skims)
У відео кампейну зірка проговорює лозунг: "Всі носять SKIMS".
Користувачі пишуть захоплені коментарі під дописом. Ось деякі з них:
Нікола Кохлан - 37-річна акторка родом з Ірландії. Вона відома своїми ролями у ситкомі "Дівчата Деррі" за роллю Клер Девлін, а також у серіалі "Бріджертони" від Netflix.
Раніше у своїх соціальних мережах Кім розповідала, що їй подобаються "Бріджертони". Нікола ділилась у інтервʼю виданню Bustle, що одного разу вона отримала повідомлення від Кардашʼян у дірект. Акторка поділилася: "Я подумала: "Що відбувається?". Так дивно! Ми говорили про "Бріджертонів".
Раніше ми писали про серіали в стилі "Бріджертонів", які варто подивитись.
Також ми ділилися, що Даша Квіткова представила ніжну колекцію, яка нагадує стиль "Бріджертонів".
Під час створення матеріалу було використано джерела: допис бренду SKIMS в Instagram, інтервʼю Кохлан виданню Bustle та матеріали про Ніколу Кохлан з Вікіпедії.