"Мені боляче". Відома українська співачка йде зі сцени: яка причина

Популярна українська співачка, переможниця "Голосу країни-9" Оксана Муха, яка поборола рак, йде зі сцени.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова артистки в ефірі ТРК "Перший Західний".
За словами співачки, основна причина її рішення - неабияке виснаження. Адже вона активно дає благодійні концерти і намагається якомога більше працювати, щоб знайти гроші на допомогу українським військовим.
Однак виконавиця наразі просто виснажена, тож їй необхідно перепочити. При цьому Оксана наголосила, що “навіть у часи хвороби не зробила тієї паузи, яку мала б мати”.
“Мені боляче, що я нічого не роблю. І я постійно себе товчу, щоб ті гроші знайти. Але я відчуваю, що мені теж треба якийсь видих… Я беру відпустку", - сказала зірка.
У творчій відпустці Муха планує перебувати близько року.
Оксана Муха - це українська співачка, яка підкорила серця багатьох меломанів своїм ніжним і проникливим голосом. Її творчість поєднує в собі глибину української народної пісні, вишуканість класики та сучасні аранжування.
Широкому загалу Муха стала відомою після перемоги в 9 сезоні шоу "Голос країни", де її тренером був співак Дан Балан. Згодом вийшов кліп на їхню дуетну композицію “Треба".
У вересні 2022 року Муха зізналася, що зіштовхнулася з важким випробуванням - онкологічним захворюванням (з яким саме - невідомо). Однак, завдяки силі духу і підтримці близьких, вона змогла перемогти хворобу і повернутися на сцену.
Зараз виконавиця разом із сином мешкає у Львові.
Раніше про рішення взяти паузу у концертній діяльності заявила інша українська співачка - Христина Соловій. Наскільки довго артистка збирається перебувати у творчій відпустці - невідомо.