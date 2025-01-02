"Мне больно". Известная украинская певица уходит со сцены: какая причина

По словам певицы, основная причина ее решения - изрядное истощение. Ведь она активно дает благотворительные концерты и старается как можно больше работать, чтобы найти деньги на помощь украинским военным.

Однако исполнительница сейчас просто истощена, поэтому ей необходимо отдохнуть. При этом Оксана отметила, что "даже во времена болезни не сделала той паузы, которую должна была бы иметь".

"Мне больно, что я ничего не делаю. И я постоянно себя толку, чтобы те деньги найти. Но я чувствую, что мне тоже надо какой-то выдох... Я беру отпуск", - сказала звезда.

В творческом отпуске Муха планирует находиться около года.

Оксана Муха планирует уйти в отпуск на год (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

Что известно об Оксане Мухе

Оксана Муха - это украинская певица, которая покорила сердца многих меломанов своим нежным и проникновенным голосом. Ее творчество сочетает в себе глубину украинской народной песни, изысканность классики и современные аранжировки.

Широкой общественности Муха стала известной после победы в 9 сезоне шоу "Голос страны", где ее тренером был певец Дан Балан. Впоследствии вышел клип на их дуэтную композицию "Треба".

В 2022 году Муха столкнулась с тяжелым испытанием - онкологической болезнью (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

В сентябре 2022 года Муха призналась, что столкнулась с тяжелым испытанием - онкологическим заболеванием (с каким именно - неизвестно). Однако, благодаря силе духа и поддержке близких, она смогла победить болезнь и вернуться на сцену.

Сейчас исполнительница вместе с сыном живет во Львове.