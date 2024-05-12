UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Масовий продукт". Відомий комік пояснив, що не так із гумором “Кварталу 95”

Іван Люлєнов висловився про “Квартал 95” (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

За час повномасштабної війни “Квартал 95” неодноразово потрапляв у різні скандали, і здебільшого через невдалі жарти на сцені. Однак український комік Іван Люлєнов пояснив, чому це відбувається з популярним раніше шоу.

Свою думку він висловив в інтерв’ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Що не так із "Кварталом 95"

Іван каже, що проблема є доволі глибокою, оскільки гумор “Кварталу” - це масовий продукт. Крім того, нею більше не завідує Володимир Зеленський.

“Він був дотичний до кожного процесу: від написання до постановки жарту на сцені. Зараз він президент, і такої людини там немає. Це закономірно, що є турбулентна зона, кризовий момент”, - пояснює Люлєнов.

Він припускає, що “кварталівці” пройдуть цей період, якщо знайдуть інший напрямок, оновлять колектив молодими людьми тощо. Водночас він переконаний, що якщо в них не вийде змінитися, все одно з’явиться інше шоу.

“Це система, вибудована протягом років. Вийде в них пустити молоду кров і перебудуватися - буде круто. Але це не тільки біле та чорне, це буде трансформація. Або це буде “Квартал 2.0” з новим молодіжним продуктом, або його не буде існувати, і вони будуть займатися серіалами, кіно тощо”, - вважає артист.

 

Нещодавній скандал Кварталу 95 з ТЦК

Нещодавно студію "Квартал 95" знову піддали критиці за комедійний номер.

Цього разу він був присвячений начальнику Рівненського ТЦК, Олександру Ярмошевичу, який опинився в центрі скандалу після того, як відео з камер спостереження показали, як він цілується з різними жінками-колегами на робочому місці.

В останньому випуску, що вийшов 5 травня, була сценка під назвою "Начальник Рівненського ТЦК ховається від російських шпигунів".

"Квартал" потрапив у скандал через номер про начальника Рівненського ТЦК (скріншот з відео)

У ній актриси, які грають співробітниць ТЦК, інформували нову колегу про "правила" колективу.

За твердженнями жінок, їхній начальник нібито використовував поцілунки для шифрування від російських спецслужб.

"Шифр" був названий "ДПО" - "дружні поцілунки-обійми".

У соцмережах багато користувачів розкритикували цей номер. Головними претензіями стало паплюження форми ЗСУ, в яку одягнені актори, та сексистські висловлювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваВечірній кварталЗірки шоу-бізнесу