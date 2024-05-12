"Массовый продукт". Известный комик объяснил, что не так с юмором "Квартала 95"

Что не так с "Кварталом 95"

Иван говорит, что проблема довольно глубокая, поскольку юмор "Квартала" - это массовый продукт. Кроме того, ею больше не заведует Владимир Зеленский.

"Он был причастен к каждому процессу: от написания до постановки шутки на сцене. Сейчас он президент, и такого человека там нет. Это закономерно, что есть турбулентная зона, кризисный момент", - объясняет Люленов.

Он предполагает, что "кварталовцы" пройдут этот период, если найдут другое направление, обновят коллектив молодыми людьми и так далее. В то же время он убежден, что если у них не получится измениться, все равно появится другое шоу.

"Это система, выстроенная в течение лет. Получится у них пустить молодую кровь и перестроиться - будет круто. Но это не только белое и черное, это будет трансформация. Либо это будет "Квартал 2.0" с новым молодежным продуктом, либо его не будет существовать, и они будут заниматься сериалами, кино и так далее", - считает артист.

Недавний скандал Квартала 95 с ТЦК

Недавно студию "Квартал 95" снова подвергли критике за комедийный номер.

На этот раз он был посвящен начальнику Ровенского ТЦК, Александру Ярмошевичу, который оказался в центре скандала после того, как видео с камер наблюдения показали, как он целуется с разными женщинами-коллегами на рабочем месте.

В последнем выпуске, вышедшем 5 мая, была сценка под названием "Начальник Ровенского ТЦК скрывается от российских шпионов".

"Квартал" попал в скандал из-за номера о начальнике Ровенского ТЦК (скриншот с видео)

В ней актрисы, играющие сотрудниц ТЦК, информировали новую коллегу о "правилах" коллектива.

По утверждениям женщин, их начальник якобы использовал поцелуи для шифрования от российских спецслужб.

"Шифр" был назван "ДПО" - "дружеские поцелуи-обнимашки".

В соцсетях многие пользователи раскритиковали этот номер. Главными претензиями стало осквернение формы ВСУ, в которую одеты актеры, и сексистские высказывания.