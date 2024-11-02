“Холостяку" присвятили пісню. Її виконала співачка, яку не взяли на шоу

На СТБ стартував 13 сезон шоу "Холостяк" з Тереном, перший випуск якого підкорив сотні тисяч глядачів. Разом з прем’єрою шоу у медіапросторі вийшла пісня співачки SOWA "Принцеса троянда", яку вона присвятила головному герою проекту .

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про трек і ділиться цікавою історією його створення.

Як відомо, “Принцеса Троянда” - це єдина троянда для "Холостяка", серед інших троянд (дівчат проекту). У пісні SOWA цей образ символізує жінку, яка мріє бути єдиною для свого коханого. Це метафора прагнення кожної учасниці шоу знайти свою другу половинку.

"Мрію, щоб колись одна з моїх авторських пісень стала саундтреком до масштабного проекту. І після того, як я подала заявку на участь в проекті "Холостяк", мені стало цікаво, як би звучав саундтрек в моєму авторстві. Так я написала пісню "Принцеса троянда", - розповідає 20-річна артистка.

Пісня починається зі слів казки: "Багато-багато, далеко-далеко".

"Це каже про те, що бажання бути "єдиною" живе всередині жінки-троянди вже дуже давно”, - розповіла SOWA.

Співачка SOWA випустила нову пісню, яку присвятила "холостяку" (фото: пресслужба артистки)

Артистка також зізналась, що тривалий час не могла скласти до купи саме ту версію звучання, адже кілька разів переробляли аранжування.

"Важко було знайти потрібне звучання пісні. Насправді не так важко написати пісню, як красиво її “запакувати”. Це дуже важливі етапи в пісні, до яких потрібно ставити детально, аби правильно передати посил", - додала співачка.

Нагадаємо, що SOWA (справжнє ім'я Діана Горбяк) - це молода, талановита українська співачка та авторка пісень, яка за короткий час здобула шалену популярність.

Вона розпочала свою кар'єру у 2020 році і відразу ж заявила про себе яскравими та запальними хітами, серед яких зокрема "Сам на сам".

SOWA була фіналісткою телепроекту "Українська пісня/Ukrainian Song Project", брала участь у фестивалі "Atlas Weekend" та національних відборах на "Євробачення".

У 2024 році Діана надсилала анкету на участь у телепроекті “Холостяк”, головним героєм якого став ветеран війни Олександр Терен. Проте взяти участь у зйомках шоу їй не вдалось. До слова, всього було подано більше 1500 заявок від жінок з усієї країни.