"Холостяку" посвятили песню. Ее исполнила певица, которую не взяли на шоу

На СТБ стартовал 13-й сезон шоу "Холостяк" с Тереном, первый выпуск которого покорил сотни тысяч зрителей. Вместе с премьерой шоу в медиапространстве вышла песня певицы SOWA "Принцеса троянда", которую она посвятила главному герою проекта .

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше про трек и делится интересной историей его создания.

Как известно, "Принцеса троянда" - это единственная роза для "Холостяка", среди других роз (девушек проекта). В песне SOWA этот образ символизирует женщину, которая мечтает быть единственной для своего любимого. Это метафора стремления каждой участницы шоу обрести вторую половинку.

"Мечтаю, чтобы одна из моих авторских песен стала саундтреком к масштабному проекту. И после того, как я подала заявку на участие в проекте "Холостяк", мне стало интересно, как бы звучал саундтрек в моем авторстве. Так я написала песню "Принцеса троянда", - рассказывает 20-летняя артистка.

Песня начинается со слов сказки: "Багато-багато, далеко-далеко".

"Это говорит о том, что желание быть "единственной" живет внутри женщины-розы уже очень давно", - рассказала SOWA.

Певица SOWA выпустила новую песню, которую посвятила "холостяку" (фото: пресс-служба артистки)

Артистка также призналась, что долгое время не могла сложить в кучу именно ту версию звучания, поскольку несколько раз переделывали аранжировки.

"Трудно было найти нужное звучание песни. На самом деле не так трудно написать песню, как красиво ее "упаковать". Это очень важные этапы в песне, к которым нужно ставить подробно, чтобы правильно передать посыл", - добавила певица.

Напомним, SOWA (настоящее имя Диана Горбяк) - это молодая, талантливая украинская певица и автор песен, которая за короткое время обрела безумную популярность.

Она начала свою карьеру в 2020 году и сразу же заявила о себе яркими и зажигательными хитами, среди которых "Сам на сам".

SOWA была финалисткой телепроекта "Українська пісня/Ukrainian Song Project", участвовала в фестивале "Atlas Weekend" и национальных отборах на "Евровидение".

В 2024 году Диана посылала анкету на участие в телепроекте "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны Александр Терен. Однако поучаствовать в съемках шоу ей не удалось. Всего было подано более 1500 заявок от женщин со всей страны.