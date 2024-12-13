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“Гра на нервах": що відомо про нове інтелектуально-екстримальне шоу, які правила і як взяти участь

П'ятниця 13 грудня 2024 15:00
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“Гра на нервах": що відомо про нове інтелектуально-екстримальне шоу, які правила і як взяти участь Олександр Педан став ведучим нового ТБ-шоу “Гра на нервах" (фото: канал "Ми-Україна+")
Автор: Іванна Пашкевич

В Україні розпочалися зйомки нового телевізійного шоу "Гра на нервах", яке, за словами авторів, обіцяє показати глядачам абсолютно новий формат.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу каналу "Ми-Україна+".

Що відомо про шоу "Гра на нервах"

Автори телепроекту кажуть, що "Гра на нервах" буде “інтелектуально-екстримальним шоу". Воно сподобається тим, хто “втомився від вікторин, де потрібно просто відповідати на запитання", бо тут “відповіді йдуть у комплекті зі стресом, напругою та випробуваннями".

“Це перше шоу, яке пропонує глядачеві перевірити свою розумову та емоційну стійкість одночасно", - йдеться у повідомленні.

Які правила шоу "Гра на нервах"

Завдання шоу поєднують в собі логіку, витривалість та емоційну стійкість. Таким чином, успіх у грі залежить не лише від знань, але й від вміння приймати рішення в критичних ситуаціях.

За словами авторів, “це суцільний експеримент над когнітивними апаратом людини”, який буде проводитися “не в стерильній лабораторії, а в яскравій телестудії, під пильним наглядом аудиторії.”

Допомагати учасникам впоратися із викликами буде телеведучий та громадський діяч Олександр Педан.

Як взяти участь у шоу і коли воно вийде на ТБ

Якщо ви хочете перевірити себе на витривалість і еродованість, то у вас є змога спробувати взяти участь у шоу. Для цього треба заповнити заявку з указанням своїх даних за цим посиланням.

Додамо також, що зйомки “Гри на нервах" розпочалися на початку грудня, а премʼєрний випуск шоу вийде наприкінці січня на телеканалі "Ми-Україна+".

Нагадаємо, що стали відомі учасники Нацвідбору на Євробачення-2025.

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