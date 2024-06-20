"Для мене є дві статі: чоловіча і жіноча!": відома блогерка різко висловилась щодо гендерів
Екс-учасниця проєкту "Супер мама" та скандальна блогерка Тетяна Коряк, яка називала ЗСУ "м'ясом" і закликала владу до переговорів, зробила заяву щодо гендерного виховання дітей.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає деталі обурення знаменитості з посиланням на її Instagram-сторінку.
На думку Тетяни у суспільстві нині існує тенденція до звинувачення у "російському ІПСО" через міркування відмінне від загальноприйнятого. Блогерка обурена закидами і додала, що вона не хоче аби її дитині пояснювали у школі якої вона статі. Пізніше Тетяна пояснила, що вона хоче донести до людей важливість поважати чужу думку.
"Я не хочу цього. Так, це моя думка. Я ж нікого не ображаю, хто пропагує все це. Ви пропагуєте - я буду проти", - зауважила Тетяна.
Instagram-stories блогерки Корячки (Скриншот)
Також вона додала, що продовжить висловлюватись з цього приводу. Корячка вважає, що можливо завдяки подібним заявам "нісенітниця з гендерами" буде повільніше впроваджуватись у заклади виховання.
"А то і зовсім відмовимося від цієї нісенітниці з гендерами і вчитимемо дітей чогось важливого!" - написала вона.
Instagram-stories блогерки Корячки (Скриншоти)
Тетяна сказала, що вона надалі підніматиме подібні теми в блозі. На її думку, вона доносить до аудиторії "хорошу і адекватну думку".
Також блогерка зуважила, що вона не проти ЛГБТ, навідміну від гендерів. Корячка підкреслює, що вона не підтримує ідею, щоб дітей переконували у тому, що вони не хлопчик або дівчинка.
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