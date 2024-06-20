ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Для мене є дві статі: чоловіча і жіноча!": відома блогерка різко висловилась щодо гендерів

Четвер 20 червня 2024 15:42
UA EN RU
"Для мене є дві статі: чоловіча і жіноча!": відома блогерка різко висловилась щодо гендерів Блогерка Корячка (фото:instagram.com/korya4ka)
Автор: Styler

Екс-учасниця проєкту "Супер мама" та скандальна блогерка Тетяна Коряк, яка називала ЗСУ "м'ясом" і закликала владу до переговорів, зробила заяву щодо гендерного виховання дітей.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає деталі обурення знаменитості з посиланням на її Instagram-сторінку.

На думку Тетяни у суспільстві нині існує тенденція до звинувачення у "російському ІПСО" через міркування відмінне від загальноприйнятого. Блогерка обурена закидами і додала, що вона не хоче аби її дитині пояснювали у школі якої вона статі. Пізніше Тетяна пояснила, що вона хоче донести до людей важливість поважати чужу думку.

"Я не хочу цього. Так, це моя думка. Я ж нікого не ображаю, хто пропагує все це. Ви пропагуєте - я буду проти", - зауважила Тетяна.

&quot;Для мене є дві статі: чоловіча і жіноча!&quot;: відома блогерка різко висловилась щодо гендерівInstagram-stories блогерки Корячки (Скриншот)

Також вона додала, що продовжить висловлюватись з цього приводу. Корячка вважає, що можливо завдяки подібним заявам "нісенітниця з гендерами" буде повільніше впроваджуватись у заклади виховання.

"А то і зовсім відмовимося від цієї нісенітниці з гендерами і вчитимемо дітей чогось важливого!" - написала вона.

&quot;Для мене є дві статі: чоловіча і жіноча!&quot;: відома блогерка різко висловилась щодо гендерів

&quot;Для мене є дві статі: чоловіча і жіноча!&quot;: відома блогерка різко висловилась щодо гендерів

&quot;Для мене є дві статі: чоловіча і жіноча!&quot;: відома блогерка різко висловилась щодо гендерів

Instagram-stories блогерки Корячки (Скриншоти)

Тетяна сказала, що вона надалі підніматиме подібні теми в блозі. На її думку, вона доносить до аудиторії "хорошу і адекватну думку".

Також блогерка зуважила, що вона не проти ЛГБТ, навідміну від гендерів. Корячка підкреслює, що вона не підтримує ідею, щоб дітей переконували у тому, що вони не хлопчик або дівчинка.

Раніше ми писали, що блогерка-мільйонниця поскаржилася на військових, які не допомогли донести їй квіти.

Також ми розповідали про 7 українських знаменитостей, які зробили камінг-аут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу блоггер Блогерка
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання