"Для мене є дві статі: чоловіча і жіноча!": відома блогерка різко висловилась щодо гендерів

Екс-учасниця проєкту "Супер мама" та скандальна блогерка Тетяна Коряк, яка називала ЗСУ "м'ясом" і закликала владу до переговорів , зробила заяву щодо гендерного виховання дітей.

На думку Тетяни у суспільстві нині існує тенденція до звинувачення у "російському ІПСО" через міркування відмінне від загальноприйнятого. Блогерка обурена закидами і додала, що вона не хоче аби її дитині пояснювали у школі якої вона статі. Пізніше Тетяна пояснила, що вона хоче донести до людей важливість поважати чужу думку.

"Я не хочу цього. Так, це моя думка. Я ж нікого не ображаю, хто пропагує все це. Ви пропагуєте - я буду проти", - зауважила Тетяна.

Instagram-stories блогерки Корячки (Скриншот)

Також вона додала, що продовжить висловлюватись з цього приводу. Корячка вважає, що можливо завдяки подібним заявам "нісенітниця з гендерами" буде повільніше впроваджуватись у заклади виховання.

"А то і зовсім відмовимося від цієї нісенітниці з гендерами і вчитимемо дітей чогось важливого!" - написала вона.

Instagram-stories блогерки Корячки (Скриншоти)

Тетяна сказала, що вона надалі підніматиме подібні теми в блозі. На її думку, вона доносить до аудиторії "хорошу і адекватну думку".

Також блогерка зуважила, що вона не проти ЛГБТ, навідміну від гендерів. Корячка підкреслює, що вона не підтримує ідею, щоб дітей переконували у тому, що вони не хлопчик або дівчинка.