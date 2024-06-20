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"Для меня есть два пола: мужской и женский!": известная блогерша резко высказалась по поводу гендеров

Четверг 20 июня 2024 15:42
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"Для меня есть два пола: мужской и женский!": известная блогерша резко высказалась по поводу гендеров Блоггерша Корячка (фото:instagram.com/korya4ka)
Автор: Styler

Экс-участница проекта "Супер мама" и скандальная блогерша Татьяна Коряк, которая называла ВСУ "мясом" и призвала власти к переговорам, сделала заявление по поводу гендерного воспитания детей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает детали возмущения знаменитости, ссылаясь на ее Instagram-страницу.

По мнению Татьяны в обществе в настоящее время существует тенденция к обвинению в "российском ИПСО" из-за мения, которое отличается от общепринятого. Блогерша возмущена упреками и добавила, что она не хочет, чтобы ее ребенку объясняли в школе какого он пола. Позже Татьяна объяснила, что она хочет донести до людей важность уважать чужое мнение.

"Я этого не хочу. Да, это мое мнение. Я ведь никого не оскорбляю, кто пропагандирует все это. Вы пропагандируете - я буду против", - отметила Татьяна.

&quot;Для меня есть два пола: мужской и женский!&quot;: известная блогерша резко высказалась по поводу гендеров Instagram-stories блогерши Корячки (Скриншот)

Также она добавила, что продолжит высказываться по этому поводу. Корячка считает, что возможно благодаря подобным заявлениям "чепуха с гендерами" будет медленнее внедряться в учреждения воспитания.

"А то и вовсе откажемся от этой чепухи с гендерами и будем учить детей чему-то важному!" - написала она.

&quot;Для меня есть два пола: мужской и женский!&quot;: известная блогерша резко высказалась по поводу гендеров

&quot;Для меня есть два пола: мужской и женский!&quot;: известная блогерша резко высказалась по поводу гендеров

&quot;Для меня есть два пола: мужской и женский!&quot;: известная блогерша резко высказалась по поводу гендеров

Instagram-stories блогерши Корячки (Скриншоты)

Татьяна сказала, что в дальнейшем она будет поднимать подобные темы в блоге. По ее мнению, она доносит до аудитории "хорошее и адекватное мнение".

Также блогерша отметила, что она не против ЛГБТ, в отличие от гендеров. Корячка подчеркивает, что она не поддерживает идею, чтобы детей убеждали в том, что они не мальчик или девочка.

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