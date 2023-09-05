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"Брудні ігри політиків". Українська блогерка-мільйонниця Корячка назвала ЗСУ "м'ясом" і закликала владу до переговорів (фото)

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 16:21
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"Брудні ігри політиків". Українська блогерка-мільйонниця Корячка назвала ЗСУ "м'ясом" і закликала владу до переговорів (фото) Корячка потрапила в скандал (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Популярна українська блогерка Тетяна Коряк, більш відома як Корячка, втрапила в скандал. Вона назвала українських військових "м'ясом", а також заявила, що в них немає шансів у війні з Росією.

Такі висловлювання з'явилися на її сторінці в Instagram.

Деталі скандалу

У сторіс Корячка відповідала на запитання підписників, але деяким користувачам не сподобалася її відповідь про перебування чоловіків за кордоном.

Підписниця написала Тетяні, що боляче дивитися, як її дитина щодня плаче за татом, який на війні, поки інші виїжджають.

У відповідь на це блогерка написала, що "інші не повинні страждати, якщо проблеми в неї в житті".

&quot;Брудні ігри політиків&quot;. Українська блогерка-мільйонниця Корячка назвала ЗСУ &quot;м'ясом&quot; і закликала владу до переговорів (фото)

Скриншот: Styler

У наступних сторіс вона додала, що якби була чоловіком, то за жодних обставин не взяла б до рук зброю та не вбивала б інших людей.

"Це брудні ігри, в які втягують нас політики. Якби всі думали, як я, то війни не було б!" - написала Корячка.

&quot;Брудні ігри політиків&quot;. Українська блогерка-мільйонниця Корячка назвала ЗСУ &quot;м'ясом&quot; і закликала владу до переговорів (фото)

Скриншот: Styler

На її думку, кількість військових нічого не вирішить, адже набирають чоловіків без досвіду. Разом із тим Тетяна переконана, що в України немає шансів у війні проти Росії. Тому закликає до перемовин з агресором.

&quot;Брудні ігри політиків&quot;. Українська блогерка-мільйонниця Корячка назвала ЗСУ &quot;м'ясом&quot; і закликала владу до переговорів (фото)&quot;Брудні ігри політиків&quot;. Українська блогерка-мільйонниця Корячка назвала ЗСУ &quot;м'ясом&quot; і закликала владу до переговорів (фото)

Скриншот: Styler

Нагадаємо, що Тетяна Коряк - чемпіонка України з фітнес-бікіні, блогер-нутриціолог, дієтолог та тренер-універсал. У 2021 році отримання звання "Блогер року" в номінації Life Style.

Instagram Тетяни Коряк налічує понад мільйон підписників. Після опублікованих сторіс вона закрила свою сторінку.

&quot;Брудні ігри політиків&quot;. Українська блогерка-мільйонниця Корячка назвала ЗСУ &quot;м'ясом&quot; і закликала владу до переговорів (фото)

Скриншот: Styler

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