Ці якості характеру заважають налагодити особисте життя: їх лише чотири

Які якості характеру руйнують особисте життя

За даними вчених, найбільше протилежну стать відштовхують чотири риси: апатія, грубість, нав'язливість і вульгарність.

Дані опитування показали, що у разі тривалих стосунків на першому місці стоїть апатія та байдужість, на другому – грубість та вульгарність.

Якщо ж йдеться про короткочасні стосунки, то на перше місце потрапляє грубість, а на друге – нав'язливість.

Саме такі якості характеру потенційного партнера однаково змушують як чоловіків, так і жінок втратити інтерес до стосунків.

Як проводили дослідження

Для експерименту запросили кілька сотень добровольців – жінок та чоловіків. Учасникам представили список із 49 негативних особистісних якостей потенційних партнерів.

А потім попросили, ґрунтуючись на власному досвіді, оцінити за п'ятибальною шкалою, якою мірою кожна з цих рис окремо здатна вплинути на бажання завести з такою людиною короткочасні чи довготривалі стосунки.

.