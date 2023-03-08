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Эти качества характера мешают наладить личную жизнь: их всего четыре

Какие качества характера мешают наладить личную жизнь (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Разрушить отношения, и всю личную жизнь могут многие черты характера и качества. Но оказывается, есть всего 4 проявления, которые могут стать серьезным препятствием для того, чтобы человек смог наладить свою личную жизнь.

Международная группа экспертов провела исследование и выяснила, какие именно качества мешают человеку построить отношения. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Какие качества характера разрушают личную жизнь

По данным ученых, более всего противоположный пол отталкивают четыре черты: апатия, грубость, навязчивость и вульгарность.

Данные опроса показали, что в случае длительных отношений на первом месте стоит апатия и безразличие, на втором - грубость и вульгарность.

Если же речь идет о кратковременных отношениях, то на первое место попадает грубость, а на второе - навязчивость.

Именно такие качества характера у потенциального партнера одинаково заставляют как мужчин, так и женщин потерять интерес к отношениям.

Как проводили исследование

Для эксперимента пригласили несколько сотен добровольцев - женщин и мужчин. Участникам представили список из 49 негативных личностных качеств потенциальных партнеров.

А потом попросили, основываясь на собственном опыте, оценить по пятибалльной шкале, в какой степени каждая из этих черт в отдельности способна повлиять на желание завести с таким человеком кратковременные или долговременные отношения.

Кстати, ранее мы писали о том, какими фразами чаще всего пользуются манипуляторы.

А также рассказывали о том, что названы 10 признаков, что у ваших отношений нет будущего.

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