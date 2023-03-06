10 ознак, що у ваших стосунків немає майбутнього
Люди знайомляться, зустрічаються, створюють пари та сім'ї. Але з часом ситуація у стосунках стає нестерпною й обидва партнери починають почуватися в клітці. Часом дуже складно зрозуміти, чи є шанс врятувати стосунки, чи варто подумати про розставання.
Як зрозуміти, чи є шанси на зміни на найкраще чи вже є чіткі 10 ознак, що спільного майбутнього вже немає – читайте у матеріалі нижче.
Втрата інтересу до партнера
Вам все одно, де він і коли повернеться додому. Вас не цікавлять його проблеми. У вас поступово зникли спільні захоплення, залишився лише побут (і можливо – діти). Вам стало нема про що розмовляти, ви не обговорюєте навіть побутові питання.
Ви не можете нормально поговорити
У вас часті сварки по дрібницях, ви чіпляєтеся один до одного. Або майже повністю один одного ігноруєте. За будь-якої спроби щось обговорити спокійно, все закінчується скандалом. Це чітка ознака, що у вас втрачено комунікацію.
Нерозуміння позиції партнера
У сімейних стосунках часто відбуваються зміни, зокрема моделей поведінки. Це пов'язано з новою роботою, народженням дітей, захопленнями, станом здоров'я. Якщо дружина не сприймає те, що чоловік став начальником відділу і в нього стало більше роботи, а чоловік вимагає стільки уваги, як було до народження дітей - це загрожує стосункам.
Небажання щось змінити
У стосунках люди ростуть та розвиваються, допомагають один одному. І нормально, коли ви можете партнеру спокійно повідомити про те, що вам не подобається, а він після цього починає робити кроки у бік змін. Але погано, коли партнер нічого не робить для реальних змін. В цьому випадку йдеться про глобальні речі – алкоголізм, зайвий контроль, вічні закиди, відсутність навички спокійно розмовляти.
У вас зникли спільні моменти
Якщо у вашого партнера зараз завантажений період – захист наукового ступеня, дисертація, бізнес з нуля, нова робота – то так, часу на спільний відпочинок та розваги буде менше. Але якщо ваші спільні вечори замінюють на телефон чи комп'ютерну гру – то ситуація сумна.
Відсутність бажання щось доводити
Вам уже не хочеться сперечатися і щось доводити, пояснювати. І вам уже не важливо, щоб ваша близька людина змінила свою точку зору, прислухалася до ваших слів. А це говорить про байдужість.
Відсутність гордості
Якщо ви перестали відчувати гордість за свого партнера – це сумна ознака. А якщо вам все частіше за нього соромно – варто серйозно подумати про ваше майбутнє.
Інтерес до інших людей
Ви стали частіше ловити себе на тому, що починаєте звертати увагу на інших представників протилежної статі. А часом ваші думки зайняті кимось із нових знайомих чи колег.
Емоційна порожнеча
Ви не хочете ділитися своїми враженнями, розповідати про те, як пройшов ваш день, у вас немає бажання розповісти про свої почуття та емоції – як неприємні, так і приємні. Ви спокійно переносите розлуку. І навіть є місця, де вам значно комфортніше, ніж поряд із вашим партнером.
Ви не можете скласти картинку спільного майбутнього
І навіть починаєте розуміти, що після розлучення вам буде значно краще, ніж зараз. І ви зовсім не розумієте, чого тепер хочете від стосунків із цією людиною, просто живете "на автоматі".
Якщо ви зібрали три пункти з цього списку, то зробіть хоча б ще одну спробу врятувати стосунки. Можливо, варто проаналізувати помилки або звернутися за професійною допомогою.
Якщо таких пунктів понад 5 – то варто подумати про те, як цивілізовано завершити стосунки.
До речі, раніше ми писали, що жінка ніколи не простить чоловікові.
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