ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці якості характеру заважають налагодити особисте життя: їх лише чотири

Новость на русском →
Середа 08 березня 2023 20:09
Ці якості характеру заважають налагодити особисте життя: їх лише чотири Які якості характеру заважають налагодити особисте життя (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зруйнувати стосунки, і все особисте життя можуть багато рис характеру та якості. Але виявляється, є всього 4 прояви, які можуть стати серйозною перешкодою для того, щоб людина змогла налагодити своє особисте життя.

Міжнародна група експертів провела дослідження та з'ясувала, які саме якості заважають людині побудувати стосунки. Результати дослідження були опубліковані в журналі Personality and Individual Differences.

Які якості характеру руйнують особисте життя

За даними вчених, найбільше протилежну стать відштовхують чотири риси: апатія, грубість, нав'язливість і вульгарність.

Дані опитування показали, що у разі тривалих стосунків на першому місці стоїть апатія та байдужість, на другому – грубість та вульгарність.

Якщо ж йдеться про короткочасні стосунки, то на перше місце потрапляє грубість, а на друге – нав'язливість.

Саме такі якості характеру потенційного партнера однаково змушують як чоловіків, так і жінок втратити інтерес до стосунків.

Як проводили дослідження

Для експерименту запросили кілька сотень добровольців – жінок та чоловіків. Учасникам представили список із 49 негативних особистісних якостей потенційних партнерів.

А потім попросили, ґрунтуючись на власному досвіді, оцінити за п'ятибальною шкалою, якою мірою кожна з цих рис окремо здатна вплинути на бажання завести з такою людиною короткочасні чи довготривалі стосунки.

.

До речі, ми писали про те, якими фразами найчастіше користуються маніпулятори.

А також розповідали про те, що названо 10 ознак, що у ваших стосунків немає майбутнього.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки