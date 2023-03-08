Ці якості характеру заважають налагодити особисте життя: їх лише чотири

Зруйнувати стосунки, і все особисте життя можуть багато рис характеру та якості. Але виявляється, є всього 4 прояви, які можуть стати серйозною перешкодою для того, щоб людина змогла налагодити своє особисте життя.

Міжнародна група експертів провела дослідження та з'ясувала, які саме якості заважають людині побудувати стосунки. Результати дослідження були опубліковані в журналі Personality and Individual Differences.

Які якості характеру руйнують особисте життя

За даними вчених, найбільше протилежну стать відштовхують чотири риси: апатія, грубість, нав'язливість і вульгарність.

Дані опитування показали, що у разі тривалих стосунків на першому місці стоїть апатія та байдужість, на другому – грубість та вульгарність.

Якщо ж йдеться про короткочасні стосунки, то на перше місце потрапляє грубість, а на друге – нав'язливість.

Саме такі якості характеру потенційного партнера однаково змушують як чоловіків, так і жінок втратити інтерес до стосунків.

Як проводили дослідження

Для експерименту запросили кілька сотень добровольців – жінок та чоловіків. Учасникам представили список із 49 негативних особистісних якостей потенційних партнерів.

А потім попросили, ґрунтуючись на власному досвіді, оцінити за п'ятибальною шкалою, якою мірою кожна з цих рис окремо здатна вплинути на бажання завести з такою людиною короткочасні чи довготривалі стосунки.

.