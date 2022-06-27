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Как быстро проверить счет или узнать свой тариф: короткие номера всех мобильных операторов

Быстрые номера (фото: pixabay)
Автор: Никита Мельников

Быстрые номера для того, чтобы узнать условия тарифа, изменить тарифный план, пополнить кому-то счет, заказать дополнительные минуты, гигабайты и прочее - не всегда есть под рукой. Поэтому мы решили собрать их в одном месте для всех пользователей мобильной связью.

Узнайте, что такое "быстрые номера" и все самые распространенные USSD от украинских операторов - в нашем материале Styler далее.

Что такое USSD

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) - это стандартная услуга для мобильных устройств, которая нужна, чтобы абонент отправил команду и мгновенно получил ответ на нее.

Все USSD-запросы должны начинаться символом * (звездочка) и заканчиваться символом # (решетка), а между этими символами - короткий номер необходимой операции. Для удачной операции не забудьте нажать вызов.

Киевстар

Самые популярные запросы:

  • Быстрая проверка баланса - *111#
  • Пополнение счета банковской картой - *134#
  • Перевод средств с баланса абонента - *124* сумма *380 номер абонента#
  • "Перезвони мне" - *130*380 номер абонента#

Проверка бонусного счета:

  • Проверка бонусного счета согласно условиям тарифного плана - *112#
  • Проверка бонусов за заказными пакетами - *116#
  • Проверка бонусов по пакетам SMS - *159#

Дополнительные мегабайты:

  • Проверка использованных мегабайтов из дополнительных пакетов - *252#

Финансовые услуги:

  • Информация об услугах - *123#
  • Информация об услуге - *132#
  • Запрос на пополнение счета, где 380YYYYYYYYY - номер абонента, которого вы просите пополнить вам счет - *132*380YYYYYYYYY#

Настройка SIM-карты на другом телефоне:

  • Активировать основную SIM-карту - *107*1#
  • Активировать дополнительную SIM-карту - *107*2#
  • Изменить статус SIM-карты - *108#

Международные звонки:

  • Меню услуг в роуминге - *106#

Услуги геолокации:

  • Меню управления услугами - *247#

Точное время:

  • Узнать точное время и дату - *160#

Мой номер:

  • Проверить собственный номер телефона - *169#

Лайфселл

Информация по номеру:

  • Проверка счета - *111#
  • Узнать свой номер и тарифный план - *161#
  • Проверить остаток минут, MB, SMS - *121#
  • Меню управления подключенными услугами - *112#
  • Узнать IMEI телефона - *06#
  • Изменить язык общения с lifecell - *133#
  • Услуга "СуперПароль" - *123*779#

Финансовые услуги:

  • Услуга "Дополнительные деньги" - *117*1#
  • Услуга "Перезвони мне" - *124*3* 380ХХХХХХХХХ#
  • Услуга "Перевод баланса" - *111* номер абонента * сумма#(*111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ#)
  • Пополнение счета картами MasterCard/Visa без комиссии - *115#

Сервисы:

  • Виртуальный помощник - *543*322#
  • BiP в роуминге - *105#

Дополнительные услуги:

  • Узнать точное время и дату - *160#
  • Мелоринг - *150#
  • Услуга "Запрет определения номера" - *123*2547#
  • Заказать дополнительные минуты на все операторы - *220#
  • Услуга "125 SMS" - *123*125#
  • Услуга "lifecell 500 SMS" - *123*500#
  • Заказать дополнительные ГБ - *301#
  • Услуга "lifecell видео" - *226#
  • Услуга "Социальные сети" - *123*79#
  • Безлимит Viber, WhatsApp и Skype - *224#

Водафон

Самые популярные запросы:

  • Подключить пакет услуг на месяц - *101*444#
  • Проверить счет - *101#
  • Узнать свой тариф - *101#
  • Проверить дополнительный счет - *101*10#
  • Проверить количество бонусов - *777*1#
  • Подключить "Год без абонплат"- *365#
  • Проверить остаток услуг (минут, интернета) - *101*4#
  • Перезвони мне - *104*+38ХХХХХХХХХХ#

Интернет:

  • Подключить "Раздача интернета на день" - *811*24#
  • Подключить "Раздача интернета на месяц" - *811*8#
  • Отключить интернет в роуминге - *600*12#

Развлекательные сервисы:

  • Отключить Video PASS (подписка на 30 дней) - *313*3#
  • Отключить подписку на YouTube Premium - зайдите в ваш профиль YouTube, раздел "Платные подписки", нажмите "Отключить подписку"
  • Отключить "Клик SMS" - на номер 20255 с текстом OFF (бесплатно)
  • Отключить "SIM-Menu" (погода, гороскоп, новости) - SMS на номер 10251 с текстом СТОП (бесплатно)
  • Отключить "Vodafone Cloud" - зайдите в приложение Vodafone Cloud, раздел "Настройки", нажмите "Отключить услугу"
  • Отключить "ЗнайДе" - SMS на номер 7005 с текстом OFF (бесплатно)
  • "Контент-ревизор" (узнать, какие подписки активны по номеру) - SMS с любым текстом на номер 2828

Надеемся, что кому-то эта подборка быстрых номеров пригодится.

Ранее мы писали, как изменить мобильного оператора с сохранением номера.

Также читайте, что в Госспецсвязи призвали операторов не отключать интернет и мобильную связь украинцам.

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