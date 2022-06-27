Как быстро проверить счет или узнать свой тариф: короткие номера всех мобильных операторов

Что такое USSD

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) - это стандартная услуга для мобильных устройств, которая нужна, чтобы абонент отправил команду и мгновенно получил ответ на нее.

Все USSD-запросы должны начинаться символом * (звездочка) и заканчиваться символом # (решетка), а между этими символами - короткий номер необходимой операции. Для удачной операции не забудьте нажать вызов.

Киевстар

Самые популярные запросы:

Быстрая проверка баланса - *111#

Пополнение счета банковской картой - *134#

Перевод средств с баланса абонента - *124* сумма *380 номер абонента#

"Перезвони мне" - *130*380 номер абонента#

Проверка бонусного счета:

Проверка бонусного счета согласно условиям тарифного плана - *112#

Проверка бонусов за заказными пакетами - *116#

Проверка бонусов по пакетам SMS - *159#

Дополнительные мегабайты:

Проверка использованных мегабайтов из дополнительных пакетов - *252#

Финансовые услуги:

Информация об услугах - *123#

Информация об услуге - *132#

Запрос на пополнение счета, где 380YYYYYYYYY - номер абонента, которого вы просите пополнить вам счет - *132*380YYYYYYYYY#

Настройка SIM-карты на другом телефоне:

Активировать основную SIM-карту - *107*1#

Активировать дополнительную SIM-карту - *107*2#

Изменить статус SIM-карты - *108#

Международные звонки:

Меню услуг в роуминге - *106#

Услуги геолокации:

Меню управления услугами - *247#

Точное время:

Узнать точное время и дату - *160#

Мой номер:

Проверить собственный номер телефона - *169#

Лайфселл

Информация по номеру:

Проверка счета - *111#

Узнать свой номер и тарифный план - *161#

Проверить остаток минут, MB, SMS - *121#

Меню управления подключенными услугами - *112#

Узнать IMEI телефона - *06#

Изменить язык общения с lifecell - *133#

Услуга "СуперПароль" - *123*779#

Финансовые услуги:

Услуга "Дополнительные деньги" - *117*1#

Услуга "Перезвони мне" - *124*3* 380ХХХХХХХХХ#

Услуга "Перевод баланса" - *111* номер абонента * сумма#(*111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ#)

Пополнение счета картами MasterCard/Visa без комиссии - *115#

Сервисы:

Виртуальный помощник - *543*322#

BiP в роуминге - *105#

Дополнительные услуги:

Узнать точное время и дату - *160#

Мелоринг - *150#

Услуга "Запрет определения номера" - *123*2547#

Заказать дополнительные минуты на все операторы - *220#

Услуга "125 SMS" - *123*125#

Услуга "lifecell 500 SMS" - *123*500#

Заказать дополнительные ГБ - *301#

Услуга "lifecell видео" - *226#

Услуга "Социальные сети" - *123*79#

Безлимит Viber, WhatsApp и Skype - *224#

Водафон

Самые популярные запросы:

Подключить пакет услуг на месяц - *101*444#

Проверить счет - *101#

Узнать свой тариф - *101#

Проверить дополнительный счет - *101*10#

Проверить количество бонусов - *777*1#

Подключить "Год без абонплат"- *365#

Проверить остаток услуг (минут, интернета) - *101*4#

Перезвони мне - *104*+38ХХХХХХХХХХ#

Интернет:

Подключить "Раздача интернета на день" - *811*24#

Подключить "Раздача интернета на месяц" - *811*8#

Отключить интернет в роуминге - *600*12#

Развлекательные сервисы:

Отключить Video PASS (подписка на 30 дней) - *313*3#

Отключить подписку на YouTube Premium - зайдите в ваш профиль YouTube, раздел "Платные подписки", нажмите "Отключить подписку"

Отключить "Клик SMS" - на номер 20255 с текстом OFF (бесплатно)

Отключить "SIM-Menu" (погода, гороскоп, новости) - SMS на номер 10251 с текстом СТОП (бесплатно)

Отключить "Vodafone Cloud" - зайдите в приложение Vodafone Cloud, раздел "Настройки", нажмите "Отключить услугу"

Отключить "ЗнайДе" - SMS на номер 7005 с текстом OFF (бесплатно)

"Контент-ревизор" (узнать, какие подписки активны по номеру) - SMS с любым текстом на номер 2828

Надеемся, что кому-то эта подборка быстрых номеров пригодится.