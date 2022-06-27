Як швидко перевірити рахунок чи дізнатися свій тариф: короткі номери всіх мобільних операторів

Швидкі номери для того, щоб дізнатися умови тарифу, змінити тарифний план, поповнити комусь рахунок, замовити додаткові хвилини, гігабайти тощо - не завжди є під рукою. Тому ми вирішили зібрати їх в одному місці для усіх користувачів мобільним зв'язком.
Дізнайтеся, що таке "швидкі номери" та усі найпоширеніші USSD від українських операторів - у нашому матеріалі Styler далі.
Що таке USSD
USSD (Unstructured Supplementary Service Data) - це стандартна послуга для мобільних пристроїв, яка потрібна, щоб абонент відправив команду та миттєво отримав відповідь на неї.
Усі USSD-запити мають починатись символом * (зірочка) та закінчуватись символом # (решітка), а між цими символами - короткий номер необхідної операції. Для вдалої операції не забудьте нажати виклик.
Київстар
Найпопулярніші запити:
Швидка перевірка балансу - *111#
Поповнення рахунку банківською карткою - *134#
Переказ коштів з балансу абонента - *124* сума *380 номер абонента#
"Передзвони мені" - *130*380 номер абонента#
Перевірка бонусного рахунку:
Перевірка бонусного рахунку згідно з умовами тарифного плану - *112#
Перевірка бонусів за замовленими пакетами - *116#
Перевірка бонусів за пакетами SMS - *159#
Додаткові мегабайти:
Перевірка використаних мегабайтів з додаткових пакетів - *252#
Фінансові послуги:
Інформація щодо послуг - *123#
Інформація про послугу - *132#
Запит на поповнення рахунку, де 380YYYYYYYYY - номер абонента, якого ви просите поповнити рахунок - *132*380YYYYYYYYY#
Налаштування SIM-карти на іншому телефоні:
Активувати основну SIM-карту - *107*1#
Активувати додаткову SIM-карту - *107*2#
Змінити статус SIM-карти - *108#
Міжнародні дзвінки:
Меню послуг у роумінгу - *106#
Послуги геолокації:
Меню керування послугами - *247#
Точний час:
Дізнатись точний час та дату - *160#
Мій номер:
Перевірити власний номер телефону - *169#
Лайфселл
Інформація за номером:
Перевірка рахунку - *111#
Дізнатися свій номер і тарифний план - *161#
Перевірити залишок хвилин, MB, SMS - *121#
Меню керування підключеними послугами - *112#
Дізнатися IMEI телефону - *06#
Змінити мову спілкування з lifecell - *133#
Послуга "СуперПароль" - *123*779#
Фінансові послуги:
Послуга "Додаткові гроші" - *117*1#
Послуга "Передзвони мені" - *124*3*380ХХХХХХХХХ#
Послуга "Переказ балансу" - *111* номер абонента * сума#(*111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ#)
Поповнення рахунку картками MasterCard/Visa без комісії - *115#
Сервіси:
Віртуальний помічник - *543*322#
BiP у роумінгу - *105#
Додаткові послуги:
Дізнатися точний час і дату - *160#
Мелорінг - *150#
Послуга "Заборона визначення номера" - *123*2547#
Замовити додаткові хвилини на всі оператори - *220#
Послуга "125 SMS" - *123*125#
Послуга "lifecell 500 SMS" - *123*500#
Замовити додаткові ГБ - *301#
Послуга "lifecell відео" - *226#
Послуга "Соціальні мережі" - *123*79#
Безліміт Viber, WhatsApp і Skype - *224#
Водафон
Найпопулярніші запити:
Підключити пакет послуг на місяць - *101*444#
Перевірити рахунок - *101#
Дізнатися свій тариф - *101#
Перевірити додатковий рахунок - *101*10#
Перевірити кількість бонусів - *777*1#
Підключити "Рік без абонплат" - *365#
Перевірити залишок послуг (хвилин, інтернету) - *101*4#
Передзвони мені - *104*+38ХХХXXXXХХХ#
Інтернет:
Підключити "Роздача інтернету на день" - *811*24#
Підключити "Роздача інтернету на місяць" - *811*8#
Відключити інтернет у роумінгу - *600*12#
Розважальні сервіси:
Відключити Video PASS (підписка на 30 днів) - *313*3#
Відключити підписку на YouTube Premium - зайдіть до вашого профілю YouTube, розділ "Платні підписки", натисніть "Відключити підписку"
Відключити "Клік SMS" - на номер 20255 з текстом OFF (безкоштовно)
Відключити "SIM-Menu" (погода, гороскоп, новини) - SMS на номер 10251 з текстом СТОП (безкоштовно)
Відключити "Vodafone Cloud" - зайдіть в додаток Vodafone Cloud, розділ "Налаштування", натисніть "Відключити послугу"
Відключити "ЗнайДе" - SMS на номер 7005 з текстом OFF (безкоштовно)
"Контент-ревізор" (дізнатися, які підписки активні за номером) - SMS з будь-яким текстом на номер 2828
Сподіваємось, що комусь ця добірка швидких номерів стане у нагоді.