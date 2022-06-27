Как быстро проверить счет или узнать свой тариф: короткие номера всех мобильных операторов
Быстрые номера для того, чтобы узнать условия тарифа, изменить тарифный план, пополнить кому-то счет, заказать дополнительные минуты, гигабайты и прочее - не всегда есть под рукой. Поэтому мы решили собрать их в одном месте для всех пользователей мобильной связью.
Узнайте, что такое "быстрые номера" и все самые распространенные USSD от украинских операторов - в нашем материале Styler далее.
Что такое USSD
USSD (Unstructured Supplementary Service Data) - это стандартная услуга для мобильных устройств, которая нужна, чтобы абонент отправил команду и мгновенно получил ответ на нее.
Все USSD-запросы должны начинаться символом * (звездочка) и заканчиваться символом # (решетка), а между этими символами - короткий номер необходимой операции. Для удачной операции не забудьте нажать вызов.
Киевстар
Самые популярные запросы:
- Быстрая проверка баланса - *111#
- Пополнение счета банковской картой - *134#
- Перевод средств с баланса абонента - *124* сумма *380 номер абонента#
- "Перезвони мне" - *130*380 номер абонента#
Проверка бонусного счета:
- Проверка бонусного счета согласно условиям тарифного плана - *112#
- Проверка бонусов за заказными пакетами - *116#
- Проверка бонусов по пакетам SMS - *159#
Дополнительные мегабайты:
- Проверка использованных мегабайтов из дополнительных пакетов - *252#
Финансовые услуги:
- Информация об услугах - *123#
- Информация об услуге - *132#
- Запрос на пополнение счета, где 380YYYYYYYYY - номер абонента, которого вы просите пополнить вам счет - *132*380YYYYYYYYY#
Настройка SIM-карты на другом телефоне:
- Активировать основную SIM-карту - *107*1#
- Активировать дополнительную SIM-карту - *107*2#
- Изменить статус SIM-карты - *108#
Международные звонки:
- Меню услуг в роуминге - *106#
Услуги геолокации:
- Меню управления услугами - *247#
Точное время:
- Узнать точное время и дату - *160#
Мой номер:
- Проверить собственный номер телефона - *169#
Лайфселл
Информация по номеру:
- Проверка счета - *111#
- Узнать свой номер и тарифный план - *161#
- Проверить остаток минут, MB, SMS - *121#
- Меню управления подключенными услугами - *112#
- Узнать IMEI телефона - *06#
- Изменить язык общения с lifecell - *133#
- Услуга "СуперПароль" - *123*779#
Финансовые услуги:
- Услуга "Дополнительные деньги" - *117*1#
- Услуга "Перезвони мне" - *124*3* 380ХХХХХХХХХ#
- Услуга "Перевод баланса" - *111* номер абонента * сумма#(*111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ#)
- Пополнение счета картами MasterCard/Visa без комиссии - *115#
Сервисы:
- Виртуальный помощник - *543*322#
- BiP в роуминге - *105#
Дополнительные услуги:
- Узнать точное время и дату - *160#
- Мелоринг - *150#
- Услуга "Запрет определения номера" - *123*2547#
- Заказать дополнительные минуты на все операторы - *220#
- Услуга "125 SMS" - *123*125#
- Услуга "lifecell 500 SMS" - *123*500#
- Заказать дополнительные ГБ - *301#
- Услуга "lifecell видео" - *226#
- Услуга "Социальные сети" - *123*79#
- Безлимит Viber, WhatsApp и Skype - *224#
Водафон
Самые популярные запросы:
- Подключить пакет услуг на месяц - *101*444#
- Проверить счет - *101#
- Узнать свой тариф - *101#
- Проверить дополнительный счет - *101*10#
- Проверить количество бонусов - *777*1#
- Подключить "Год без абонплат"- *365#
- Проверить остаток услуг (минут, интернета) - *101*4#
- Перезвони мне - *104*+38ХХХХХХХХХХ#
Интернет:
- Подключить "Раздача интернета на день" - *811*24#
- Подключить "Раздача интернета на месяц" - *811*8#
- Отключить интернет в роуминге - *600*12#
Развлекательные сервисы:
- Отключить Video PASS (подписка на 30 дней) - *313*3#
- Отключить подписку на YouTube Premium - зайдите в ваш профиль YouTube, раздел "Платные подписки", нажмите "Отключить подписку"
- Отключить "Клик SMS" - на номер 20255 с текстом OFF (бесплатно)
- Отключить "SIM-Menu" (погода, гороскоп, новости) - SMS на номер 10251 с текстом СТОП (бесплатно)
- Отключить "Vodafone Cloud" - зайдите в приложение Vodafone Cloud, раздел "Настройки", нажмите "Отключить услугу"
- Отключить "ЗнайДе" - SMS на номер 7005 с текстом OFF (бесплатно)
- "Контент-ревизор" (узнать, какие подписки активны по номеру) - SMS с любым текстом на номер 2828
Надеемся, что кому-то эта подборка быстрых номеров пригодится.
Ранее мы писали, как изменить мобильного оператора с сохранением номера.
Также читайте, что в Госспецсвязи призвали операторов не отключать интернет и мобильную связь украинцам.