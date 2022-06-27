Як швидко перевірити рахунок чи дізнатися свій тариф: короткі номери всіх мобільних операторів
Швидкі номери для того, щоб дізнатися умови тарифу, змінити тарифний план, поповнити комусь рахунок, замовити додаткові хвилини, гігабайти тощо - не завжди є під рукою. Тому ми вирішили зібрати їх в одному місці для усіх користувачів мобільним зв'язком.
Дізнайтеся, що таке "швидкі номери" та усі найпоширеніші USSD від українських операторів - у нашому матеріалі Styler далі.
Що таке USSD
USSD (Unstructured Supplementary Service Data) - це стандартна послуга для мобільних пристроїв, яка потрібна, щоб абонент відправив команду та миттєво отримав відповідь на неї.
Усі USSD-запити мають починатись символом * (зірочка) та закінчуватись символом # (решітка), а між цими символами - короткий номер необхідної операції. Для вдалої операції не забудьте нажати виклик.
Київстар
Найпопулярніші запити:
- Швидка перевірка балансу - *111#
- Поповнення рахунку банківською карткою - *134#
- Переказ коштів з балансу абонента - *124* сума *380 номер абонента#
- "Передзвони мені" - *130*380 номер абонента#
Перевірка бонусного рахунку:
- Перевірка бонусного рахунку згідно з умовами тарифного плану - *112#
- Перевірка бонусів за замовленими пакетами - *116#
- Перевірка бонусів за пакетами SMS - *159#
Додаткові мегабайти:
- Перевірка використаних мегабайтів з додаткових пакетів - *252#
Фінансові послуги:
- Інформація щодо послуг - *123#
- Інформація про послугу - *132#
- Запит на поповнення рахунку, де 380YYYYYYYYY - номер абонента, якого ви просите поповнити рахунок - *132*380YYYYYYYYY#
Налаштування SIM-карти на іншому телефоні:
- Активувати основну SIM-карту - *107*1#
- Активувати додаткову SIM-карту - *107*2#
- Змінити статус SIM-карти - *108#
Міжнародні дзвінки:
- Меню послуг у роумінгу - *106#
Послуги геолокації:
- Меню керування послугами - *247#
Точний час:
- Дізнатись точний час та дату - *160#
Мій номер:
- Перевірити власний номер телефону - *169#
Лайфселл
Інформація за номером:
- Перевірка рахунку - *111#
- Дізнатися свій номер і тарифний план - *161#
- Перевірити залишок хвилин, MB, SMS - *121#
- Меню керування підключеними послугами - *112#
- Дізнатися IMEI телефону - *06#
- Змінити мову спілкування з lifecell - *133#
- Послуга "СуперПароль" - *123*779#
Фінансові послуги:
- Послуга "Додаткові гроші" - *117*1#
- Послуга "Передзвони мені" - *124*3*380ХХХХХХХХХ#
- Послуга "Переказ балансу" - *111* номер абонента * сума#(*111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ#)
- Поповнення рахунку картками MasterCard/Visa без комісії - *115#
Сервіси:
- Віртуальний помічник - *543*322#
- BiP у роумінгу - *105#
Додаткові послуги:
- Дізнатися точний час і дату - *160#
- Мелорінг - *150#
- Послуга "Заборона визначення номера" - *123*2547#
- Замовити додаткові хвилини на всі оператори - *220#
- Послуга "125 SMS" - *123*125#
- Послуга "lifecell 500 SMS" - *123*500#
- Замовити додаткові ГБ - *301#
- Послуга "lifecell відео" - *226#
- Послуга "Соціальні мережі" - *123*79#
- Безліміт Viber, WhatsApp і Skype - *224#
Водафон
Найпопулярніші запити:
- Підключити пакет послуг на місяць - *101*444#
- Перевірити рахунок - *101#
- Дізнатися свій тариф - *101#
- Перевірити додатковий рахунок - *101*10#
- Перевірити кількість бонусів - *777*1#
- Підключити "Рік без абонплат" - *365#
- Перевірити залишок послуг (хвилин, інтернету) - *101*4#
- Передзвони мені - *104*+38ХХХXXXXХХХ#
Інтернет:
- Підключити "Роздача інтернету на день" - *811*24#
- Підключити "Роздача інтернету на місяць" - *811*8#
- Відключити інтернет у роумінгу - *600*12#
Розважальні сервіси:
- Відключити Video PASS (підписка на 30 днів) - *313*3#
- Відключити підписку на YouTube Premium - зайдіть до вашого профілю YouTube, розділ "Платні підписки", натисніть "Відключити підписку"
- Відключити "Клік SMS" - на номер 20255 з текстом OFF (безкоштовно)
- Відключити "SIM-Menu" (погода, гороскоп, новини) - SMS на номер 10251 з текстом СТОП (безкоштовно)
- Відключити "Vodafone Cloud" - зайдіть в додаток Vodafone Cloud, розділ "Налаштування", натисніть "Відключити послугу"
- Відключити "ЗнайДе" - SMS на номер 7005 з текстом OFF (безкоштовно)
- "Контент-ревізор" (дізнатися, які підписки активні за номером) - SMS з будь-яким текстом на номер 2828
Сподіваємось, що комусь ця добірка швидких номерів стане у нагоді.
Раніше ми писали, як змінити мобільного оператора зі збереженням номера.
Також читайте, що в Держспецзв'язку закликали операторів не відключати інтернет і мобільний зв'язок українцям.