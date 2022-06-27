Як швидко перевірити рахунок чи дізнатися свій тариф: короткі номери всіх мобільних операторів

Швидкі номери для того, щоб дізнатися умови тарифу, змінити тарифний план, поповнити комусь рахунок, замовити додаткові хвилини, гігабайти тощо - не завжди є під рукою. Тому ми вирішили зібрати їх в одному місці для усіх користувачів мобільним зв'язком.

Дізнайтеся, що таке "швидкі номери" та усі найпоширеніші USSD від українських операторів - у нашому матеріалі Styler далі .

Що таке USSD

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) - це стандартна послуга для мобільних пристроїв, яка потрібна, щоб абонент відправив команду та миттєво отримав відповідь на неї.

Усі USSD-запити мають починатись символом * (зірочка) та закінчуватись символом # (решітка), а між цими символами - короткий номер необхідної операції. Для вдалої операції не забудьте нажати виклик.

Київстар

Найпопулярніші запити:

Швидка перевірка балансу - *111#

Поповнення рахунку банківською карткою - *134#

Переказ коштів з балансу абонента - *124* сума *380 номер абонента#

"Передзвони мені" - *130*380 номер абонента#

Перевірка бонусного рахунку:

Перевірка бонусного рахунку згідно з умовами тарифного плану - *112#

Перевірка бонусів за замовленими пакетами - *116#

Перевірка бонусів за пакетами SMS - *159#

Додаткові мегабайти:

Перевірка використаних мегабайтів з додаткових пакетів - *252#

Фінансові послуги:

Інформація щодо послуг - *123#

Інформація про послугу - *132#

Запит на поповнення рахунку, де 380YYYYYYYYY - номер абонента, якого ви просите поповнити рахунок - *132*380YYYYYYYYY#

Налаштування SIM-карти на іншому телефоні:

Активувати основну SIM-карту - *107*1#

Активувати додаткову SIM-карту - *107*2#

Змінити статус SIM-карти - *108#

Міжнародні дзвінки:

Меню послуг у роумінгу - *106#

Послуги геолокації:

Меню керування послугами - *247#

Точний час:

Дізнатись точний час та дату - *160#

Мій номер:

Перевірити власний номер телефону - *169#

Лайфселл

Інформація за номером:

Перевірка рахунку - *111#

Дізнатися свій номер і тарифний план - *161#

Перевірити залишок хвилин, MB, SMS - *121#

Меню керування підключеними послугами - *112#

Дізнатися IMEI телефону - *06#

Змінити мову спілкування з lifecell - *133#

Послуга "СуперПароль" - *123*779#

Фінансові послуги:

Послуга "Додаткові гроші" - *117*1#

Послуга "Передзвони мені" - *124*3*380ХХХХХХХХХ#

Послуга "Переказ балансу" - *111* номер абонента * сума#(*111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ#)

Поповнення рахунку картками MasterCard/Visa без комісії - *115#

Сервіси:

Віртуальний помічник - *543*322#

BiP у роумінгу - *105#

Додаткові послуги:

Дізнатися точний час і дату - *160#

Мелорінг - *150#

Послуга "Заборона визначення номера" - *123*2547#

Замовити додаткові хвилини на всі оператори - *220#

Послуга "125 SMS" - *123*125#

Послуга "lifecell 500 SMS" - *123*500#

Замовити додаткові ГБ - *301#

Послуга "lifecell відео" - *226#

Послуга "Соціальні мережі" - *123*79#

Безліміт Viber, WhatsApp і Skype - *224#

Водафон

Найпопулярніші запити:

Підключити пакет послуг на місяць - *101*444#

Перевірити рахунок - *101#

Дізнатися свій тариф - *101#

Перевірити додатковий рахунок - *101*10#

Перевірити кількість бонусів - *777*1#

Підключити "Рік без абонплат" - *365#

Перевірити залишок послуг (хвилин, інтернету) - *101*4#

Передзвони мені - *104*+38ХХХXXXXХХХ#

Інтернет:

Підключити "Роздача інтернету на день" - *811*24#

Підключити "Роздача інтернету на місяць" - *811*8#

Відключити інтернет у роумінгу - *600*12#

Розважальні сервіси:

Відключити Video PASS (підписка на 30 днів) - *313*3#

Відключити підписку на YouTube Premium - зайдіть до вашого профілю YouTube, розділ "Платні підписки", натисніть "Відключити підписку"

Відключити "Клік SMS" - на номер 20255 з текстом OFF (безкоштовно)

Відключити "SIM-Menu" (погода, гороскоп, новини) - SMS на номер 10251 з текстом СТОП (безкоштовно)

Відключити "Vodafone Cloud" - зайдіть в додаток Vodafone Cloud, розділ "Налаштування", натисніть "Відключити послугу"

Відключити "ЗнайДе" - SMS на номер 7005 з текстом OFF (безкоштовно)

"Контент-ревізор" (дізнатися, які підписки активні за номером) - SMS з будь-яким текстом на номер 2828

Сподіваємось, що комусь ця добірка швидких номерів стане у нагоді.