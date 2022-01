Святошинский район Киева: трамвай, сосны и доступные квартиры

Святошинский район — один из самых густонаселенных в столице. Он считается спальным — в период активной застройки здесь выросли ряды типовых панелек, сейчас тут возводят современные комфортабельные новостройки. Несмотря на интенсивный автомобильный трафик и активное строительство, район славится хорошей экологией — здесь много зелени, приятно пахнет хвоей, а в некоторых дворах можно увидеть многолетние дубы.

Чем примечателен Святошинский район и какие возможности для жизни и приобретения жилья он открывает — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Святошинский район растянулся по правому берегу Киева более чем на 12 км и знаменит своими вековыми деревьями. На территории района размещено 6 парков общей площадью 66 га. Название Святошино происходит со времен Киевской Руси и связано с именем Черниговского князя Святослава Давыдовича. Эти земли были его наследной вотчиной — в народе его называли Святоша.

Сегодня это уютный, хоть и отдаленный от центра, спальный район с отличной транспортной развязкой и доступным жильем. Святошино идеально подходит людям, ведущим размеренный образ жизни.

В состав Святошинского массива входят микрорайоны: Никольская, Южная Братская и Михайловская Борщаговки, Святошино, Академгородок, Авиагородок, Беличи, Новобеличи, Галаганы.

Святошино

Святошино — микрорайон, утопающий в зелени. Здесь растут дубы и сосны, пахнет хвоей, стоят дореволюционные дачи, советские панельные дома и новые высотки. Тишина и близость природы привлекают на Святошино людей, которые хотят жить вдали от суеты центра.

Когда-то Святошино было одним из лучших дачных поселков Киева, куда приезжали отдыхающие со всего города. Красивые одноэтажные дома, которые строили для себя зажиточные киевляне, до сих пор можно увидеть на улицах Львовской, Крамского и Верховинной. В 1970-х тут появились типовые многоэтажки, а в 2000-х — современные ЖК.



Фото: Святошино (Svyatoshino.org.ua)

Рядом со Святошино много зеленых зон. На улице Котельникова находится благоустроенный сквер с тренажерами, где водятся ручные белки. В десяти минутах езды — урочище Совки с аллеями и тропинками. Здесь есть футбольное поле, веревочный парк, детская и спортивная площадки.

Проспект Победы — единственная улица с оживленным транспортным движением. Вдоль магистрали тянутся небольшие торговые центры, отделения банков и супермаркеты, есть велосипедная дорожка.

В этом микрорайоне хорошая транспортная развязка — есть метро и ЖД-станция пригородного сообщения. Через проспект Победы проходят маршруты общественного транспорта и транзит из пригорода. Здесь мало ресторанов, кафе, крупных ТЦ.

Застройка Святошино неоднородна. Квартиры продаются и сдаются в аренду по относительно невысоким ценам. Здесь расположен ЖК "Святобор" (City One Development) — от 39550 грн/кв.м, ЖК Chalet (Standart Development) — 30500 грн/кв.м, ЖК "Аквамарин" (Интербудинвест) — 36300 грн/кв.м.

Академгородок

Академгородок получил свое название от научно-исследовательских институтов, расположенных по всему району. Массив начали застраивать в послевоенные годы. Рядом с институтами построили многоквартирные дома. Не удивительно, что первыми жителями были академики, профессора, сотрудники НИИ и их семьи.

Сегодня в микрорайоне живут преимущественно молодые семьи, студенты, научная интеллигенция и арендаторы, которых привлекает близость одновременно трех станций метро, хорошее транспортное сообщение с центром и пригородом и доступные цены на аренду жилья.

Здесь нет ресторанов и бутиков, но есть лес и небольшие озера поблизости.

Одно из любимых мест прогулок местных жителей — бульвар академика Вернадского. Он огибает микрорайон по периметру и заканчивается небольшой площадью с памятником академику.



Фото: ЖК Be the one (Bild.ua)

Академгородок врядли подойдет тем, кто любит быть в центре событий. Однако для размеренной жизни — подходит отлично. Внутри микрорайона есть все необходимое. На бульваре Вернадского — спорткомплекс "Наука" с двумя бассейнами, стадионом, тренажерным залом и теннисными кортами.

На Академгородке есть как старые малоэтажные дома с тихими зелеными дворами, частный сектор, так и современные высотные здания. В их числе ЖК "Академ-Квартал" (Интергал-Буд) — от 34500 грн/кв.м, ЖК "Академ Парк" (Киевгорстрой) — от 25400 грн/кв.м, ЖК Be the One (Landmark Development) — 50800 грн/кв.м, ЖК SOLAR CITY (Киевгорстрой) — 2300 грн/кв.м.

Беличи и Новобеличи

Беличи и Новобеличи — спальные районы, расположенные на северо-западной окраине Киева. Село Беличи присоединили к Киеву в 1966 году, но пик застройки пришелся на конец 1980-х, когда после катастрофы на ЧАЭС встал вопрос о переселении пострадавших. Новобеличи застроили в середине 1970-х.

Массивы развивались синхронно и мало чем отличаются друг от друга. В последние годы тут появляются современные ЖК, но половину территории, как и раньше, занимает частный сектор.

Квартиры в Беличах и Новобеличах сдаются в аренду за относительно небольшие деньги, поэтому здесь проживает много молодых людей, переехавших в Киев из других городов.



Фото: Беличи (Flatfy)

Главное развлечение здесь — отдых в Святошинском лесу и на берегах местных озер. В лесу занимаются спортом, устраивают пикники, а летом открывается канатный парк, там же можно арендовать сап-борд или катамаран.

В районе хорошо налажено транспортное сообщение с центром и пригородом. Наземным транспортом можно без пересадок добраться на Подол или Лукьяновку, в центр удобно ехать на метро.

В Беличах и Новобеличах много промышленных помещений, складов и гаражных кооперативов — от этого район похож на промзону.

Приобрести в этих районах можно квартиры в ЖК "Осенний" (УкрБазисТрейд) — 45300 грн/кв.м, ЖК "Адмирал" (СВМ-буд) — от 36 800 грн/кв.м.

Борщаговка

Борщаговка — один из самых комфортных районов для спокойной жизни. Он идеально подходит молодым родителям, пенсионерам и фрилансерам, которым не нужно каждое утро ездить на работу.

Массив ценят за парки, тихие малолюдные улицы, неторопливый образ жизни и развитую инфраструктуру.

Современная Борщаговка, как и большинство спальных районов Киева, застраивалась в период с 1960-х по 1970-е. Тут появились многоэтажные дома, парки "Юность" и "Интернациональный", линия скоростного трамвая, соединяющая массив с центром.

С появлением комфортабельного и доступного жилья район стал привлекать молодых киевлян, для которых квартиры в новых домах — первое собственное жилье и фрилансеров из других районов.



Фото: Борщаговка (My Kiev)

В округе нет большого разнообразия мест для досуга. За этим местные жители ездят в центр. Но в парках есть передвижные кофейни, а в новых кварталах — уютные кондитерские. На площади в центре микрорайона кинотеатр "Лейпциг", а на Кольцевой — автомобильный кинотеатр "Кинодром". На стоянке под открытым небом каждый день показывают новые фильмы, работает небольшой бар.

Борщаговка не подойдет тем, кто хочет иметь быстрый доступ к развлечениям, но здесь есть большой рынок, торговый центр, супермаркеты и школы. Рядом находится Кольцевая дорога с большим количеством гипермаркетов.

На Борщаговке хорошо развита транспортная инфраструктура: район соединяется с центром линией скоростного трамвая, маршрутными такси и автобусами, но дорога все равно занимает не менее 30-40 минут. В часы-пик на главных магистралях практически всегда пробки.

На Борщаговке преобладают кирпичные и панельные советские дома, в годы независимости было построено много новых комплексов. Цены на квартиры — одни из самых низких в городе. В числе новых домов ЖК "Южный квартал" (Южный квартал) — 15350 грн/кв.м, ЖК "Столичные каштаны" (ПримИнвест) — 39600 грн/кв.м, ЖК "Пектораль" (Киевгорстрой) — 28300 грн/кв.м.

Галаганы

Галаганы — один из старейших рабочих массивов правого берега. Он располагается вдоль трех станций метро.

До ХХ века на Галаганах были хутора и частные дома, но начиная с 1910-х годов в округе стали появляться большие промышленные предприятия. Сегодня большинство заводов закрыты, а сам район с трех сторон окружен промзоной.

Промышленность больше не играет важной роли в жизни массива. Сегодня здесь много студентов и молодых семей. Их привлекают относительная близость к центру и невысокие цены на аренду жилья.

Для такого маленького района здесь большие возможности для занятий спортом. На Чистяковской находится спорткомплекс "АТЕК" с катком, футбольным полем, скалодромом и залами для настольного тенниса. Периодически в клубе проводят соревнования по хоккею. В двух шагах от него расположился стадион "Олимп" с футбольным полем и теннисными кортами. Фото: ЖК Наш Дом (korter)

Большое преимущество Галаган в хорошо налаженной транспортной сети. На метро удобно добираться в центр, наземным транспортом — в другие районы.

Массиву не хватает мест для проведения досуга и современных объектов инфраструктуры — супермаркетов, школ, медицинских учреждений.

Галаганы совмещают разные типы жилой постройки. Здесь сохранились "сталинки", пятиэтажные "хрущевки", панельные высотки. Квадратные метры тут стоят заметно меньше, чем в других районах. Среди новых ЖК "Наш Дом" (bUd development) — 56600 грн/кв.м.

