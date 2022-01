Святошинський район Києва: трамвай, сосни та доступні квартири

Святошинський район — один з найбільш густонаселених у столиці. Він вважається спальним — в період активної забудови тут виросли ряди типових панельок, зараз тут зводять сучасні комфортабельні новобудови. Попри інтенсивний автомобільний трафік й активне будівництво, район відомий хорошою екологією — тут багато зелені, приємно пахне хвоєю, а в деяких дворах можна побачити багаторічні дуби.

Чим примітний Святошинський район та які можливості для життя й придбання житла він відкриває — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Святошинський район розтягнувся по правому берегу Києва більш ніж на 12 км та відомий своїми віковими деревами. На території району розміщено 6 парків загальною площею 66 га. Назва Святошино походить з часів Київської Русі і пов'язана з ім'ям чернігівського князя Святослава Давидовича. Ці землі були його спадком — в народі його називали Святоша.

Сьогодні це затишний, хоч і віддалений від центру, спальний район з гарною транспортною розв'язкою та доступним житлом. Святошино ідеально підходить людям, які ведуть розмірений спосіб життя.

До складу Святошинського масиву входять мікрорайони: Микільська, Південна, Братська та Михайлівська Борщагівки, Святошино, Академмістечко, Авіамістечко, Біличі, Новобіличі, Галагани.

Святошино

Святошино — мікрорайон, що потопає в зелені. Тут ростуть дуби та сосни, пахне хвоєю, стоять дореволюційні дачі, радянські панельні будинки й нові висотки. Тиша й близькість природи приваблюють на Святошино людей, які хочуть жити подалі від метушні центру.

Колись Святошино було одним з кращих дачних селищ Києва, куди приїжджали відпочивати з усього міста. Красиві одноповерхові будинки, які будували для себе заможні кияни, досі можна побачити на вулицях Львівській, Крамській та Верховинній. У 1970-х тут з'явилися типові багатоповерхівки, а у 2000-х — сучасні ЖК.



Фото: Святошино (Svyatoshino.org.ua)

Поруч зі Святошино багато зелених зон. На вулиці Котельникова знаходиться упорядкований сквер з тренажерами, де водяться ручні білки. У десяти хвилинах їзди — урочище Совки з алеями й стежками. Тут є футбольне поле, мотузковий парк, дитячий та спортивний майданчики.

Проспект Перемоги — єдина вулиця з жвавим транспортним рухом. Уздовж магістралі тягнуться невеликі торгові центри, відділення банків і супермаркети, є велосипедна доріжка.

У цьому мікрорайоні хороша транспортна розв'язка — є метро й залізнична станція приміського сполучення. Через проспект Перемоги проходять маршрути громадського транспорту і транзит з передмістя. Тут мало ресторанів, кафе, великих ТЦ.

Забудова Святошино неоднорідна. Квартири продаються та здаються в оренду за відносно невисокими цінами. Тут розташований ЖК "Святобор" — City One Development) — від 39550 грн/кв. м, ЖК Chalet (Standart Development) — 30500 грн/кв. м, ЖК "Аквамарин" (Інтербудінвест) - 36300 грн/кв. м.

Академмістечко

Академмістечко отримало свою назву від науково-дослідних інститутів, розташованих по всьому району. Масив почали забудовувати в післявоєнні роки. Поруч з інститутами побудували багатоквартирні будинки. Не дивно, що першими мешканцями були академіки, професори, співробітники НДІ та їх родини.

Сьогодні в мікрорайоні живуть переважно молоді сім'ї, студенти, наукова інтелігенція та орендарі, яких приваблює близькість одночасно трьох станцій метро, хороше транспортне сполучення з центром і передмістям та доступні ціни на оренду житла.

Тут немає ресторанів та бутиків, але є ліс і невеликі озера поблизу.

Одне з улюблених місць прогулянок місцевих жителів — бульвар академіка Вернадського. Він огинає мікрорайон по периметру та закінчується невеликою площею з пам'ятником академіку.



Фото: ЖК Be the one (Bild.ua)

Академмістечко навряд чи підійде тим, хто любить бути в центрі подій. Однак для розміреного життя — підходить відмінно. Всередині мікрорайону є все найнеобхідніше. На бульварі Вернадського — спорткомплекс "Наука" з двома басейнами, стадіоном, тренажерним залом і тенісними кортами.

На Академмістечку є як старі малоповерхові будинки з тихими зеленими дворами, приватний сектор, так і сучасні висотні будівлі. Зокрема ЖК "Академ-Квартал"(Інтергал-Буд) — від 34500 грн/кв. м, ЖК "Академ Парк" (Київміськбуд) — від 25400 грн/кв. м, ЖК Be the One (Landmark Development) — 50800 грн/кв. м, ЖК SOLAR CITY (Київміськбуд) — 2300 грн/кв. м.

Біличі та Новобіличі

Біличі та Новобіличі — спальні райони, розташовані на північно-західній околиці Києва. Село Біличі приєднали до Києва в 1966 році, але пік забудови припав на кінець 1980-х, коли після катастрофи на ЧАЕС постало питання про переселення постраждалих. Новобіличі забудували в середині 1970-х.

Масиви розвивалися синхронно і мало чим відрізняються один від одного. В останні роки тут з'являються сучасні ЖК, але половину території, як і раніше, займає приватний сектор.

Квартири в Біличах і Новобіличах здаються в оренду за відносно невеликі гроші, тому тут проживає багато молодих людей, які переїхали до Києва з інших міст.



Фото: Біличі (Flatfy)

Головна розвага тут — відпочинок у Святошинському лісі та на берегах місцевих озер. У лісі займаються спортом, влаштовують пікніки, а влітку відкривається канатний парк, там же можна орендувати сап-борд або катамаран.

В районі добре налагоджене транспортне сполучення з центром та передмістям. Наземним транспортом можна без пересадок дістатися на Поділ або Лук'янівку, в центр зручно їхати на метро.

У Біличах та Новобіличах багато промислових приміщень, складів і гаражних кооперативів — від цього район схожий на промзону.

Придбати в цих районах можна квартири в ЖК "Осінній" (УкрБазисТрейд) — 45300 грн/кв. м, ЖК "Адмірал" (СВМ-буд) — від 36 800 грн/кв. м.

Борщагівка

Борщагівка — один з найкомфортніших районів для спокійного життя. Він ідеально підходить молодим батькам, пенсіонерам та фрілансерам, яким не потрібно щоранку їздити на роботу.

Масив цінують за парки, тихі малолюдні вулиці, неквапливий спосіб життя і розвинену інфраструктуру.

Сучасна Борщагівка, як і більшість спальних районів Києва, забудовувалася в період з 1960-х по 1970-ті. Тут з'явилися багатоповерхові будинки, парки "Юність" та "Інтернаціональний", лінія швидкісного трамвая, що з'єднує масив з центром.

З появою комфортабельного та доступного житла район став залучати молодих киян, для яких квартири в нових будинках — перше власне житло та фрілансерів з інших районів.



Фото: Борщагівка (My Kiev)

В окрузі немає великого різноманіття місць для дозвілля. За цим місцеві жителі їздять в центр. Але в парках є пересувні кав'ярні, а в нових кварталах — затишні кондитерські. На площі в центрі мікрорайону кінотеатр "Лейпциг", а на Кільцевій — автомобільний кінотеатр "Кінодром". На стоянці просто неба щодня показують нові фільми, працює невеликий бар.

Борщагівка не підійде тим, хто хоче мати швидкий доступ до розваг, але тут є великий ринок, торговий центр, супермаркети й школи. Поруч знаходиться Кільцева дорога з великою кількістю гіпермаркетів.

На Борщагівці добре розвинена транспортна інфраструктура: район з'єднується з центром лінією швидкісного трамвая, маршрутними таксі та автобусами, але дорога все одно займає не менше 30-40 хвилин. У години-пік на головних магістралях практично завжди пробки.

На Борщагівці переважають цегляні й панельні радянські будинки, в роки незалежності було побудовано багато нових комплексів. Ціни на квартири — одні з найнижчих в місті. Поміж нових будинків ЖК "Південний квартал" (Південний квартал) — 15350 грн/кв.м, ЖК "Столичні каштани" (Примінвест) — 39600 грн/кв.м, ЖК "Пектораль" (Київміськбуд) — 28300 грн/кв.м.

Галагани

Галагани — один з найстаріших робочих масивів правого берега. Він розташовується уздовж трьох станцій метро.

До ХХ століття на Галаганах були хутори й приватні будинки, але починаючи з 1910-х років в окрузі стали з'являтися великі промислові підприємства. Сьогодні більшість заводів закриті, а сам район з трьох сторін оточений промзоною.

Промисловість більше не відіграє важливої ролі в житті масиву. Сьогодні тут багато студентів й молодих сімей. Їх приваблюють відносна близькість до центру та невисокі ціни на оренду житла.

Для такого маленького району тут великі можливості для занять спортом. На Чистяківській знаходиться спорткомплекс "АТЕК" з льодовим катком, футбольним полем, скеледромом і залами для настільного тенісу. Періодично в клубі проводять змагання з хокею. За два кроки від нього розташувано стадіон "Олімп" з футбольним полем і тенісними кортами. Фото: ЖК Наш Будинок (korter)

Велика перевага Галаган в добре налагодженій транспортній мережі. На метро зручно добиратися в центр, наземним громадським транспортом — в інші райони.

Масиву не вистачає місць для проведення дозвілля та сучасних об'єктів інфраструктури — супермаркетів, шкіл, медичних закладів.

Галагани поєднують різні типи житлової споруди. Тут збереглися "сталінки", п'ятиповерхові "хрущовки", панельні висотки. Квадратні метри тут коштують помітно менше, ніж в інших районах. Серед нових ЖК "Наш Дім" — (bUd development) — 56600 грн/кв.м.

Раніше ми писали чим цікавий Шевченківський район Києва.