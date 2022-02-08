Режим ожидания: стройки замораживают, деньги придерживают

На фоне угрозы внешней военной агрессии большинство инвесторов на рынке недвижимости заняли выжидательную позицию. Поэтому в ближайшее время реализация большинства новых проектов в разных сегментах недвижимости будет поставлена на паузу.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику инвестиционно-девелоперской компании INSPI Development.

Проекты на паузе, покупатели в ожидании

"В ближайшие 2 месяца на рынке недвижимости может наблюдаться временный вакуум в развитии новых проектов. Опытные инвесторы не спешат вкладывать средства до решения вопроса, связанного с возможной агрессией. В то же время, проекты, реализация которых началась значительно раньше — будет продолжена", — сказал Владимир Семенцов, управляющий партнер INSPI Development.

Торможение инвестиций касается проектов целого ряда новых девелоперских компаний, реализующих городские и загородные ЖК разных форматов, сервисные апартаменты, логистические комплексы, современные офисные центры и тому подобное.

Эксперт отметил, что на рынке уже возник эффект "сжатой пружины": запрос у инвесторов для вложения средств достаточно большой, а принятие решения откладывается, что создает отложенный спрос.

"Выжидательная позиция инвесторов является понятной и вполне взвешенной: сейчас мало кто может прогнозировать, что произойдет даже в ближайшую неделю. Однако можно говорить, что после того, как вопрос внешней агрессии будет деактуализирован, на рынке стоит ожидать определенный скачок активности инвесторов", — уточнил Семенцов.

Конкуренция усиливается

На рынке новостроек, по мнению эксперта, к апрелю спрос может сократиться на 30-40%. В то же время он считает, что период "инвестиционной паузы" для лидеров первичного рынка, которые строят львиную долю всех объектов в Киевском регионе, преимущественно категорий "комфорт", "комфорт+", "бизнес" и "премиум", пройдет без особых проблем, ведь у них достаточно финансовых и материально-технических возможностей длительное время строить без привлечения средств покупателей квартир. Фото: flickr.com

"Стоит понимать, что сокращение активности потенциальных покупателей — это ничто иное, как увеличение отложенного спроса, который будет реализован в течение 1,5-2 месяцев по завершению геополитического кризиса. Лидеры рынка рассчитывают на то, что именно конкурентные преимущества их объектов станут весомыми факторамы и повлияют на активность покупателей. В то же время в период с февраля по апрель их усилия будут сосредоточены на высокой динамике строительства без приостановки работ и каких-либо задержек", — подчеркнул Владимир Семенцов.

Скидки не побеждают страхи

Компании-застройщики, реализующие 1-2 проекта, преимущественно эконом-класса, опираясь исключительно на уровень продаж — в этот период могут приостановить строительства.

Сокращение уровня продаж может негативно сказаться на деятельности небольших компаний. Важно то, что никто из покупателей не заинтересован вкладывать средства в долгострой. Поэтому остановка строительных работ отпугнет людей, и даже возможные дисконты в размере 20-25% вряд ли одержат победу над их вполне мотивированными страхами.

По прогнозу специалиста, в ближайшие 2 месяца на рынке первичного жилья ценовая ситуация будет стабильной, однако за счет специальных акций и предложений при 100-процентной оплате стоимости квартиры, покупатель может рассчитывать на существенную скидку — больше 10%. В то же время в апреле стоимость квартир в наиболее ликвидных новостройках может вырасти в среднем до 7%.

"В апреле стоит ожидать существенную активизацию покупателей, и, как следствие, ценовой скачок на 5-7% в качественных и наиболее востребованных у покупателей проектах, строительство которых не останавливалось из-за внешней угрозы", — подытожил он.

Раньше мы давали мнение риелтора, как реагируют покупатели жилья на угрозу войны.

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