Покупка жилья в феврале: как осматривать дом и на что обратить внимание

Февраль – последний месяц, который испытать проверить выбранное жилье зимним периодом. А также первый месяц подготовки к весенней активизации рынка. Именно в этот период принимаются решения о возможных ценовых изменениях в имеющихся в продаже квадратных метрах.

Какие особенности покупки жилья в феврале, и на что стоит обратить внимание на просмотре квартиры рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на Фейсбук-страницу СЕО девелоперской компании Greenol Олега Приходько.

Куда смотреть на просмотре

При выборе квартиры на вторичном рынке в многоэтажных домах, в первую очередь уделите внимание первым и последним этажам. Зима подходит к своему завершению, так что снег и лед на крышах, которые могут повлечь за собой протекания талой и дождевой воды в помещения, создадут множество неудобств и снизят температуру внутри квартиры. Осмотр крыши и верхнего технического этажа, в случае его наличия, предоставят вам необходимую информацию, которую вы не сможете получить в теплые сезоны.

Первые этажи – это в первую очередь качественная теплопроводность пола. Холодный пол зимой – это не только дискомфорт, но и благоприятная среда для развития плесени и ухудшения здоровья жильцов. Поэтому, при осмотре квартир на первом или цокольном этаже, не пользуйтесь бахилами, одетыми на зимнюю обувь, а разувайтесь и испытывайте пол босиком. После этого обязательно посетите подвальные помещения дома и обратите внимание на их сухость, в т. ч. потолков, проветриваемость и тишину от возможно установленных машин и механизмов.

И напоследок – внешние стены квартир. Если стена некачественно построена и есть проблемы с внешним утеплителем, в квартире будет ощущаться дискомфорт от прохлады, пол рядом с такой стеной будет холодная, а в углах возможна влажность от перепада температур.

Плюс ко всему – обратите внимание на температуру мест общего пользования, в лифтовых холлах и вокруг должно быть тепло. Однако, некоторые ЖЭКи, чтобы сэкономить на отоплении, замедляют или блокируют отопление мест общего пользования.

На что смотреть вокруг дома

Особенно в устаревшем жилом фонде можно встретиться на верхних этажах с птицами, которые там гнездятся и обогреваются, а в подвалах с бездомными животными и грызунами. Шум, стук и запахи от такой фауны вам точно не понравятся. Поэтому, осматривайте квартиры не только изнутри, но и вокруг.

Если вокруг вашего потенциально нового места жительства есть гаражные кооперативы, только зимой вы сможете узнать, чего худшего от них можно ожидать. Собственный гараж многие жители городов используют не только для хранения автотранспорта, но и для заработка.

В гаражах, кроме мастерских типа "недорогой ремонт авто", расположены склады товаров, мастерские по изготовлению и ремонту бытовой техники, фасовки сыпучих продуктов, упаковки чего-либо для розничной торговли и многое другое. И все эти предпринимательские гаражные боксы нужно обогревать в холодное время года. Так называемые "буржуйки" принимают не только дрова, но и резиновые смеси из автошин, пластик и вообще что угодно, лишь бы оно горело, несмотря на токсичность и слишком едкие запахи, сопровождающие процесс горения. Под вечер в микрорайоне стоит такая вонь, что форточку неприятно и опасно открывать.

Если вы приехали днем посмотреть на новостройку (ведь, как правило, осматривают новостройки в светлое время суток), не поленитесь и прогуляйтесь вокруг после 17-19 часов. Февраль – последний шанс выявить эту проблему, в следующий раз – не раньше декабря. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Далее – придомовая территория. Накопление или отсутствие снежных масс – это не только качество работы ОСМД или ЖЭКа, но и количество мест для парковки. Ведь снежные заносы – это проблема парковки как во дворах, так и вдоль тротуаров. Плюс, так называемые "подснежники" – автомобили, которые в зимний период не покидают двора, и часто занимают самые лучшие парковочные места.

В общем, качество уборки дворов в зимний период – один из лучших показателей работы обслуживающей компании, в том числе вашей безопасности при выходе из парадного в гололед.

Как осматривать стройплощадку

Почти все из вышеприведенного относится и к первичному рынку. Плюс важно заметить, что уместно придирчиво осмотреть строительную площадку. Количество снега на стройматериалах (если он присутствует) и работающие теплопункты подскажут вам об интенсивности ведения строительных работ, а порой – вообще о хоть каких-то работах. А заснеженный заезд в главные ворота – прямой показатель отсутствия активности на площадке. Отказ застройщика от осмотра будущей квартиры и стройплощадки – один из косвенных показателей отсутствия строительной активности. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Заметные теплотрассы внешней прокладки с поврежденными или отсутствующими теплоизоляционными материалами – это теплопотери, за которые жители домов заплатят, при условии отсутствия тепловых счетчиков в квартирах.

В придачу к критериям особого внимания осмотра загородного жилья в январе, в феврале добавляются критерии, вызванные длиной зимнего периода и накопления осадков.

Обратите внимание на все помещения, которые находятся ниже уровня земли: промерзание стен и пола – является показателем некачественных строительных работ. Стены домов на окраинах подвержены снежным заносам с подветренных сторон.

Новые загородные комплексы, которые девелоперы планируют развивать весной, обычно уже в феврале можно найти на рекламных материалах, описывающих особенности расположения и инфраструктуры нового городка.

Из общих рекомндаций: если искать жилье планируется долго – ищите и приобщайтесь к чатам и социальным сетям района или ЖК. Информация от жильцов о качестве жизни и проблемах, с которыми сталкиваются они, будет бесценна для будущих жителей. Обычно, агенты по недвижимости о таком не знают, а продавцы – не рассказывают.

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