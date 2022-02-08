Режим очікування: будівництва заморожують, кошти притримують

На фоні загрози зовнішньої військової агресії більшість інвесторів на ринку нерухомості зайняли вичікувальну позицію. Тому у найближчий час реалізація більшості нових проєктів в різних сегментах нерухомості буде поставлена на паузу.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику інвестиційно-девелоперської компанії INSPI Development.

Проєкти на паузі, покупці в очікуванні

"У найближчі 2 місяці на ринку нерухомості може спостерігатися тимчасовий вакуум у розвитку нових проєктів. Досвідчені інвестори не поспішають вкладати кошти до вирішення питання, пов’язаного з можливою агресією. Водночас, проєкти, реалізація яких почалася значно раніше — буде продовжена", — сказав Володимир Семенцов, керуючий партнер INSPI Development.

Гальмування інвестицій стосується проєктів цілої низки нових девелоперських компаній, що реалізують міські та заміські ЖК різних форматів, сервісні апартаменти, логістичні комплекси, сучасні офісні центри тощо.

Експерт зазначив, що на ринку вже виник ефект "стисненої пружини": запит у інвесторів для вкладання коштів досить великий, а прийняття рішення відтерміновується, що створює відкладений попит.

"Вичікувальна позиція інвесторів є зрозумілою і цілком зваженою: зараз мало хто може прогнозувати, що станеться навіть у найближчий тиждень. Проте можна говорити, що після того, як питання зовнішньої агресії буде деактуалізоване, на ринку варто очікувати певний стрибок активності інвесторів", — уточнив Семенцов.

Конкуренція посилюється

На ринку новобудов, на думку експерта, до квітня попит може скоротитися на 30-40%. Водночас він вважає, що період "інвестиційної паузи" для лідерів первинного ринку, що зводять левову частку всіх об’єктів у Київському регіоні, переважно категорій "комфорт", "комфорт+", "бізнес" та "преміум", мине без особливих проблем, адже в них достатньо фінансових і матеріально-технічних можливостей досить тривалий час будувати без залучення коштів покупців квартир. Фото: flickr.com

"Варто розуміти, що скорочення активності потенційних покупців — це ніщо інше, як збільшення відкладеного попиту, який буде реалізовано протягом 1,5-2 місяців по завершенню геополітичної кризи. Лідери ринку розраховують на те, що саме конкурентні переваги їхніх об’єктів стануть вагомими чинниками та вплинуть на активність покупців. Водночас в період з лютого по квітень їхні зусилля будуть зосереджені на високій динаміці будівництва без призупинення робіт та будь-яких затримок", — наголосив Володимир Семенцов.

Знижки не перемагають страхи

Компанії-забудовники, що реалізують 1-2 проєкта, переважно економ-класу, спираючись виключно на рівень продажів — в цей період можуть призупинити будівництва.

Скорочення рівня продажів може негативно позначитися на діяльності невеликих компаній. Важливим є те, що ніхто з покупців не зацікавлений вкладати кошти в довгобуд. Тому зупинка будівельних робіт відлякуватиме людей, та навіть можливі дисконти у розмірі 20-25% навряд чи переможуть їхні цілком мотивовані страхи.

За прогнозом фахівця, у найближчі 2 місяці на ринку первинного житла цінова ситуація буде стабільною, проте за рахунок спеціальних акцій та пропозицій за 100-відсоткової сплати вартості квартири, покупець може розраховувати на суттєву знижку — більшу за 10%. Водночас у квітні вартість квартир у найбільш ліквідних новобудовах може зрости в середньому до 7%.

"У квітні варто очікувати суттєву активізацію покупців, та, як наслідок, ціновий стрибок на 5-7% в якісних та найбільш затребуваних у покупців проєктах, будівництво яких не зупинялося через зовнішню загрозу", — підсумував він.

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