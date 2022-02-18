Размер - не приговор: как обустроить маленькую гостиную

Фото: гостиная должна быть просторной и располагающей для всех (Houzz)

Общим пространством в домах принято считать гостиную. Эта комната предназначена для приема гостей, а также совместного времени всей семьи. Площадь современных квартир, как в домах типовой застройки, так и в новостройках, не всегда позволяет в полной мере выразить гостеприимство, вместить всех гостей и насладиться компанией из-за тесноты и неудачной организации пространства.

Как сделать маленькую гостиную "лицом квартиры" и избежать ошибок в ремонте и расстановке мебели — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Гостиной отведено особое предназначение в квартире — это место, в котором накрывают праздничные столы, приглашают друзей, общаются. Отталкиваясь от этого, гостиная должна быть просторной и располагающей для всех. Мы собрали наиболее популярные рекомендации дизайнеров по обустройству гостиных с маленькой площадью, чтобы "публичное" пространство вашей квартиры стало радушным и комфортным.

Используйте встроенные модули

Знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт прославился благодаря функциональности своих проектов. Во многом это произошло из-за его любви к встроенным стеллажам и сиденьям. Такая тактика — победа над небольшим пространством. Фото: Pinterest

Встроенные стеллажи обеспечивают комфорт и рациональное использование жилой площади. Кроме того, встроенные элементы вносят больше текстуры и современной эстетики, при этом не занимая много места.

Уважение к деталям

Планирование — золотой стандарт всех правильных решений в области декора. Мы должны любить и ценить то, что приносим в свой дом. Импульсивные покупки не всегда хорошая идея — когда пространство ограничено, мы не можем нагромождать комнату чем попало. Каждый предмет мебели должен быть практичным и удобным в использовании. Фото: Pinterest

Всегда начинайте с четкого плана пространства, включающего основные объекты интерьера, а декор и дополнения организуйте вокруг этих элементов.

Меньше мебели — больше пространства

Распространенная ошибка: попытка компенсировать нехватку места дополнительной мебелью. Слишком много объектов, крупные детали или множество маленьких предметов в комнате, могут изменить общее восприятие дома не в лучшую сторону. Так что вынесите громоздкий шкаф и считайте свободное пространство достойным аксессуаром.

Фото: Pinterest

Простая цветовая палитра

Когда дело доходит до небольших гостиных, простота является скорее преимуществом. Это касается и цвета стен, и декоративных аксессуаров. Фото: Pinterest

Одно примечание: простой может означать и насыщенные тона, такие как темно-зеленый или пурпурный. Просто стремитесь к тому, чтобы они были плавными и дополняли друг друга.

Не забудьте шторы

Не просто шторы, конечно. Подумайте об оформлении окон от пола до потолка. Длинные шторы придадут небольшой гостиной больше высоты, приглашая смотреть вверх. Это также делает комнату светлее, позволяя естественным лучам сиять и окутывать компактное пространство. Главное чтобы ткань не была темного цвета, который поглощает свет. Фото: Pinterest

Многофункциональность

Если сформулировать девиз трендов дизайна и декора 2022 года, он будет звучать - многофункциональность превыше всего. Мы работаем и отдыхаем там, где живем, поэтому у каждого предмета должна быть конкретная цель. В небольших гостиных стремитесь к тому, чтобы каждый большой предмет выполнял несколько ролей. Фото: Pinterest

Например, встроенная книжная полка также может служить письменным столом в небольшой гостиной. Большой журнальный столик можно использовать в также для обеда. Каждый предмет мебели должен подходить как для групповых встреч, так и для моментов уединения, например, поднять ноги после долгого дня.

Мыслите нестандартно

Возможно, вы склонны думать, что вам нужен большой диван, но подумайте еще раз. Когда пространство в гостиной ограничено, вы можете пропустить выбрать средний или маленький диван. Вы даже можете вообще отказаться от дивана и поставить, например, шезлонг.



Ранее мы писали как обустроить гардеробную систему в маленькой квартире.

Также мы давали хитрые приемы для расширения жилого пространства с помощью зеркал.