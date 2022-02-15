Полный порядок: как обустроить гардеробную систему в маленькой квартире
С каждым годом люди обновляют гардероб все чаще. По данным UNECE ежегодное производство одежды за 20 лет удвоилось. При этом средний потребитель сегодня покупает на 60% больше вещей. Это вынуждает нас рациональнее подходить к использованию домашнего пространства. На помощь приходит гардеробная система, которая помогает упорядочить хранение вещей и жилое пространство в целом.
Какой формат гардеробной системы выбрать и что важно учесть в ее оборудовании — читайте в материале РБК-Украина Realty.
Гардеробная обычно воспринимается как отдельная комната, однако сегодня производители предлагают более эргономичные и компактные форматы. Гардеробная система может поместиться в спальне, в уголке за дверью или в пространстве под лестницей.
Фото: Pinterest
Такая установка состоит из элементов, соединяющихся между собой. В ней может меняться длина и высота полок, ящиков и штанг, их количество и расположение. Это гибкий и удобный формат хранения одежды, который можно адаптировать под любое жилье.
Преимущества гардеробных систем:
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Монтируются в зависимости от наполнения и размеров помещения;
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Обладают большой прочностью и долгим сроком службы;
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Легко устанавливаются и снимаются;
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Позволяют рационально использовать комнаты нестандартной геометрии;
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Не требуют сложных монтажных работ;
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Имеют дополнительную опцию – организация хранения в кладовках.
Виды гардеробных систем
Гардеробные системы бывают разных форматов и отличаются сложностью конструкций, количеством деталей, задачами и размерами. У каждого вида свои особенности, а различия в цене могут быть существенными.
Сетчатые
Такая гардеробная система идеально подойдет для небольших помещений, поскольку не занимает много места. Элементы можно подбирать и перевешивать под запрос. Сетчатая система состоит из полок, рейлов, корзин, а также прикрепленных к стене направляющих, с помощью которых крепятся остальные элементы. Фото: Mills
Основной минус такой системы — достаточно высокая стоимость и отсутствие совместимости: если вы хотите увеличить количество мест для хранения, придется докупать детали у того же производителя.
Корпусные
Такая система хорошая своей надежностью и устойчивостью, но она занимает больше места, чем предыдущий вариант. Корпусная система состоит из боковых, верхних и нижних перегородок, которые делят гардероб на отсеки разной величины. Этот формат системы чаще всего делают на заказ, при этом цена на данную установку демократичная
Фото: Pinterest
Панельные
Панельная конструкция особенно понравится ценителям минимализма. Стоек и вертикальных направляющих в ней нет, благодаря чему гардеробная имеет аккуратный, сдержанный вид. Несущая конструкция в такой системе – задняя стенка, или панель, на которой закреплены штанги, полки и выдвижные ящики. Перекомпоновка элементов может потребовать дополнительных усилий.Фото: Pinterest
Каркасные
Каркасная система примечательна легкой сборкой, при этом расположение отдельных элементов можно передвигать, как вам нравится. В основе каркасного гардероба — металлические стойки, на которые крепятся полки, штанги, выдвижные ящики. Минус такой системы в высокой цене.
Фото: Pinterest
Модульные
Модульные системы состоят из отдельных секций разного формата и комплектации. Это могут быть шкафы с рейлами и полками, тумбы с выдвижными ящиками, антресоли. Элементы устанавливают вплотную друг к другу, при этом крепить их к стене не нужно. Сборку подбирает заказчик под индивидуальные потребности. Единственный недостаток гардеробов модульного типа в их громоздкости.Фото: Pinterest
Стеллажные
Стеллажная гардеробная система — одна из самых простых по содержанию и сборке. Обычно она состоит из полок одинаковой глубины и высоты. Ее недостаток в ограниченной опциональности — хранить крупные вещи будет не очень удобно. Проблема решается дополнениями в виде корзин, отдельно оборудованных рейлов для одежды на вешалках.Фото: Pinterest
Виды монтажа
По способу монтажа гардеробные системы делятся на установленные в специальной нише либо смонтированные вдоль стены. Выбор зависит от геометрии комнаты и доступной площади.
Встраиваемые
Такой формат монтажа подразумевает наличие отдельной ниши в стене или под лестницей. Главное преимущество в рациональном использовании пространства — не остаются пустые углы, весь объем можно распределить для хранения вещей.
Открытые
Фото: Pinterest
Система, занимающая часть комнаты, считается открытой. Такой тип установки может находиться, например, прямо в спальне. В этом случае не приходится подбирать элементы, чтобы они полностью заняли стену. Несмотря на название, отдельные элементы такой системы могут быть закрыты дверцами.
Советы по оборудованию гардеробной
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Уровень встроенной подсветки внутри шкафов должен быть таким, чтобы вы легко могли отличить черный от темно-синего;
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Штанга должна располагаться на уровне глаз пользователей;
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Наличие острова — пуфика или диванчика, на который можно сложить вещи при примерке, в разы повышает уровень комфорта во время пользования гардеробной;
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Если площадь позволяет, можно разместить там туалетный столик;
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Лучше всего для гардеробной выбрать помещение, смежное с ванной комнатой или спальней;
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Зеркало в полный рост в гардеробной поможет визуально увеличить пространство и планировать образ на месте.
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