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Волшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространства

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 19:10
Волшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространства Фото: дизайнеры рекомендуют выбрать сразу несколько зеркал и установить яркое освещение (izstekla)
Автор: Риана Абдулаева

Не всегда есть возможность увеличить жилое пространство с помощью перепланировки или перестановки мебели. А перемен и “расширения” хочется. В таком случае на помощь приходят зеркала или зеркальные поверхности. Пусть физически комната не становится больше, но визуально и психологически вы точно почувствуете себя свободнее.

Как визуально увеличить жилое пространство с помощью зеркал и как их лучше расположить — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Помимо стандартных способов увеличения комнаты, которые требуют серьезного вмешательства — есть визуальные хитрости, чтобы сделать помещение просторнее. Первое место в списке занимают зеркала. Чтобы с их помощью расширить комнату, дизайнеры рекомендуют выбрать сразу несколько зеркал и установить яркое освещение.

Советы по установке зеркал:

  • Для зеркала выбирайте свободную стену возле которой нет мебели. Это позволит создать легкость в помещении и не перегрузить пространство.

  • Не устанавливайте слишком большие зеркала. Форма и оформление зеркал должно соответствовать интерьеру. Производители предлагают множество форм и вариантов: ракушки, цветы, животные, волны, необычные и неправильные формы.

  • Можно также подобрать мебель с зеркальной поверхностью. Наиболее часто для этого используются шкафы-купе с большой зеркальной раздвижной системой.

  • Если комната “узкая” в форме прямоугольника (“вагончик”), повесьте на ее длинной стороне зеркало средних размеров. Это визуально позволит сделать комнату более квадратной.

  • Одним шкафом можно не ограничиваться — также можно подобрать журнальный или обеденный стол с зеркальной столешницей, стеклянную тумбу под телевизор, полки.

  • Еще одна идея для расширения пространства — зеркальный потолок. С этой задачей справляются и натяжные глянцевые потолки.

Примеры для вдохновения

Наглядные варианты грамотного использования зеркал предлагают дизайнеры со всего мира. Некоторые из них представлены в последней серии лукбуков от Dezeen. Для вдохновения и формирования насмотренности — рекомендуем обратить на них внимание.

The Whale, Франция

Дизайн: Клемана Леснофф-РокараВолшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространстваФото: dezeen

Парижский архитектор использовал зеркала, латунь и цветной мрамор в квартире на цокольном этаже, чтобы вернуть первоначальный стиль здания арт-деко и преобразить комнаты, которые когда-то были темными и тесными.

Двери, ведущие в спальни, облицованы зеркальными панелями, в которых отражаются эффектные колонны из бледно-голубого мрамора. Шкафы для хранения изготовлены из такой же светоотражающей латуни.

Canyon House, Великобритания

Дизайн: Studio Hagen HallВолшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространстваФото: dezeen

Студия дизайна Hagen Hall превратила викторианский таунхаус в дом в стиле калифорнийского модернизма 1970-х годов, использовав зеркала. Благодаря этому компактное помещение сильно преобразилось, став более просторным и уютным.

Квартира на улице Reig I Bonet, Испания

Дизайн: Arquitectura-GВолшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространстваФото: dezeen

Большое зеркало в изголовье кровати одна из многих отражающих поверхностей, используемых в минималистской квартире, которая визуально расширяет пространство и отражает естественный свет.

Piso Pereiv44, Испания

Дизайн: Miel ArquitectosВолшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространстваФото: dezeen

В квартире площадью 65 квадратных метров, места для хранения облицованы зеркальными панелями, которые придают жилью оригинальный вид. Зеркала не только создают самобытную эстетику, но и подчеркивают рисунок ребристого потолка и отражают флуоресцентные зеленые вкрапления цвета.

Дом Форжа, Португалия

Дизайн: Пабло ПитаВолшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространстваФото: dezeen

Раздвижная зеркальная дверь скрывает мастерскую внутри дома, создавая для ее владельцев дополнительную комнату, скрытую от посторонних глаз.

Дизайнеры хотели, чтобы компактный дом для отдыха, расположенный в португальском регионе Альту-Дору, имел преимущественно открытую планировку. Дискретная зеркальная дверь способствует этому визуальному эффекту, расширяя обзор интерьера дома.

Зеркальный двор Баочао Хутонг, Китай

Дизайн: DAGA ArchitectsВолшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространстваФото: dezeen

Китайская студия DAGA Architects добавила зеркала в пол и стены входного двора, чтобы резиденция казалась больше.

Зеркальные поверхности отражают небо над головой и окружающие здания, благодаря чему узкий одноэтажный дом в Пекине кажется более просторным, чем он есть на самом деле.

Зеркальный дом, Испания

Дизайн: Nook ArchitectsВолшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространстваФото: dezeen

В этом проекте зеркала расположены вокруг барселонской квартиры, чтобы создать впечатление большего пространства. Nook Architects назвали объект House of Mirrors ("Зеркальный дом").

Зеркало в полный рост, расположенное между кухней и гостиной, растворяет стену и привлекает внимание к большим проемам, обрамляющим пространство.

Дом-калейдоскоп, Канада

Дизайн: студия Пола Раффа.Волшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространстваФото: dezeen

Дизайнеры облицевали лестницу зеркалами, создав эффект калейдоскопа.

Дизайнеры студии Пола Раффа хотели, чтобы он "улавливал и отражал свет, а также различные объекты, чтобы создать сложную трехмерную пространственную игру".

Дом с книжными полками, Франция

Дизайн: Андреа МоскаВолшебные зеркала: хитрые приемы для расширения жилого пространстваФото: dezeen

Книги в доме итальянского архитектора Андреа Моска словно умножаются благодаря большому зеркалу напротив ступенчатой книжной полки в гостиной.

Наряду с отражением книг под разными углами, зеркало использовалось для разделения и индивидуализации жилища.

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