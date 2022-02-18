Розмір - не вирок: як облаштувати маленьку вітальню

Фото: вітальня повинна бути просторою та комфортною для всіх (Houzz)

Загальним простором у будинках заведено вважати вітальню. Ця кімната призначена для зустрічі гостей, а також спільного часу всієї родини. Площа сучасних квартир, як в будинках типової забудови, так і в новобудовах, не завжди дозволяє повною мірою висловити гостинність, вмістити всіх гостей та насолодитися компанією через тісноту і невдалу організацію простору.

Як зробити маленьку вітальню "обличчям квартири" і уникнути помилок в ремонті й розстановці меблів — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Вітальні відведено особливе призначення у квартирі — це місце, в якому накривають святкові столи, запрошують друзів, спілкуються. Відштовхуючись від цього, вітальня повинна бути просторою і зручною для всіх. Ми зібрали найбільш популярні рекомендації дизайнерів з облаштування віталень з маленькою площею, щоб "публічний" простір вашої квартири став привітним і комфортним.

Використовуйте вбудовані модулі

Знаменитий архітектор Френк Ллойд Райт прославився завдяки функціональності своїх проєктів. Багато в чому це сталося через його прихильність до вбудованих стелажів і сидінь. Така тактика — перемога над невеликим простором. Фото: Pinterest

Вбудовані стелажі забезпечують комфорт і раціональне використання житлової площі. Крім того, вбудовані елементи вносять більше текстури й сучасної естетики, при цьому не займаючи багато місця.

Повага до деталей

Планування — золотий стандарт всіх правильних рішень в області декору. Ми повинні любити та цінувати те, що приносимо у свій будинок. Імпульсивні покупки не завжди гарна ідея — коли простір обмежений, ми не можемо нагромаджувати кімнату чим доведеться. Кожен предмет меблів повинен бути практичним і зручним у використанні. Фото: Pinterest

Завжди починайте з чіткого плану простору, що включає основні об'єкти інтер'єру, а декор і доповнення організуйте навколо цих елементів.

Менше меблів — більше простору

Поширена помилка: спроба компенсувати брак місця додатковими меблями. Занадто багато об'єктів, великі деталі або безліч маленьких предметів у кімнаті, можуть змінити загальне сприйняття будинку не в кращу сторону. Так що винесіть громіздку шафу й вважайте вільний простір гідним аксесуаром.

Фото: Pinterest

Проста колірна палітра

Коли справа доходить до невеликих віталень, простота є скоріше перевагою. Це стосується й кольору стін, й декоративних аксесуарів. Фото: Pinterest

Одна примітка: простий може означати й насичені тони, такі як темно-зелений або пурпурний. Просто прагніть до того, щоб вони були плавними та доповнювали один одного.

Не забудьте штори

Не просто штори, звичайно. Подумайте про оформлення вікон від підлоги до стелі. Довгі штори додадуть невеликій вітальні більше висоти, запрошуючи дивитися вгору. Це також робить кімнату світлішою, дозволяючи природним променям сяяти й огортати компактний простір. Головне щоб тканина не була темного кольору, який поглинає світло. Фото: Pinterest

Багатофункціональність

Якщо сформулювати девіз трендів дизайну і декору 2022 року, він буде звучати — багатофункціональність понад усе. Ми працюємо і відпочиваємо там, де живемо, тому у кожного предмета повинна бути конкретна мета. У невеликих вітальнях прагніть до того, щоб кожен великий предмет виконував кілька ролей. Фото: Pinterest

Наприклад, вбудована книжкова полиця також може служити письмовим столом у невеликій вітальні. Великий журнальний столик можна використовувати також для вечері. Кожен предмет меблів повинен підходити як для групових зустрічей, так і для моментів усамітнення, наприклад, підняти ноги після довгого дня.

Мисліть нестандартно

Можливо, ви схильні думати, що вам потрібен великий диван, але подумайте ще раз. Коли простір у вітальні обмежений, ви можете вибрати середній або маленький диван. Ви навіть можете взагалі відмовитися від дивана і поставити, наприклад, шезлонг.



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