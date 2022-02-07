Предчувствие войны, дефицит парковок и секреты смарт-квартир: итоги недели на рынке недвижимости

Как не купить "воздух" у застройщика, нужна ли новая квартира, когда на границах стоят танки, и на что киевляне потратили в январе на 25% больше денег чем год назад – ситуация за прошедшую неделю на рынке недвижимости в топовых материалах РБК-Украина REALTY.

Договор с застройщиком: как не попасться на удочку

Несмотря на постоянные скандалы с застройщиками, 40-45% покупателей предпочитают покупать квартиру на первичном рынке. Это легко объяснить: квартира в новостройке в перерасчете на квадратный метр, обойдется дешевле (особенно – на ранних стадиях строительства), а продать ее потом будет проще и выгоднее, чем старое жилье.

Но стойплощадка – всегда рулетка. Даже у застройщика с хорошей репутацией и портфелем проектов. Поэтому договора с инвесторами застройщики всегда составляют себе на пользу, перекладывая все возможные риски на покупателя.

Как не проиграть и не остаться без квартиры и без денег? При каких обстоятельствах нужно бежать из отдела продаж, а когда – привести с собой юриста? Фото: РБК-Украина

Какие бывают схемы и виды договоров с застройщиками и почему ни один из них не дает законных оснований, по которым вы обмениваете деньги на квадратные метры? – в авторской колонке для РБК-Украина Realty объясняет Владимир Копоть, юрист, руководитель сервиса онлайн-проверки недвижимости Monitor.Estate.

По законам военного времени

Угроза войны вынудила многих украинцев "затаиться" и приостановить сделки купли-продажи жилья. Особенно – тех, кто собирался приобретать эконом- и комфорт-класс. За минувший январь каждая вторая-третья сделки оказались отложенными, либо аннулированными. Чаще – по инициативе покупателей. Люди не спешат расставаться с деньгами даже для решения насущного жилищного вопроса. Не говоря уже об инвестициях в недвижимость.

На первый взгляд – всему виной растущее напряжение на границе, валютные качели и непредсказуемость на самом рынке. Но при детальном рассмотрении – такие выводы обманчивы. Украина уже не раз проходила через череду потрясений – военнную агрессию, резкие курсовые скачки, "банкопад" – и рынок недвижимости устоял.

Что сейчас нужно: паковать вещи или бегать по просмотрам? Почему интерес к жилой недвижимости сохранится вопреки всем стрессам? Какие квартиры и где будуть покупать люди в этом году? – рассказывает в своей авторской колонке для РБК-Украина Realty аналитик, ведущий специалист по недвижимости Оксана Чередничок.

Январская жара: рынок жилья в Киеве

Война войной, а сделки – по расписанию. Несмотря на шокирующие новости, квартиры в январе в Киеве продолжали покупать. Особенным спросом пользовалось и жилье дорогих сегментов – "комфорт плюс", "бизнес" и "премиум". Отчасти в первый месяц года закрывались сделки декабря, но было много и новых, рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику риелторской компании Park Lane. Фото: РБК-Украина

Если сравнить статистику января-2022 с аналогичным периодом минувшего года в абсолютном денежном выражении, окажется, что сейчас покупатели вложили на 25% больше денег. Одна из причин – сщественное подрожание жилья за год, особенно в бизнес- и премиум-сегментах. Что больше всего пользуется спросом и владельцам какого жилья приготовиться к наплыву потенциальных покупателей – в нашем материале.

Дороже чем квартиры: когда паркингов будет хватать на всех?

Каждый четвертый украинец, по данным профильных аналитиков, владеет автомобилем. В столице эта цифра почти вдвое выше – около 40% киевлян имеют личный транспорт. Это означает, что на украинские дороги каждый день выезжает до 10 млн машин. И примерно пятая часть из них колесит по столице. В то же время количество мест на киевских парковках и паркингах – на порядок меньше. Фото: РБК-Украина Realty

Каким должно быть правильное паркоместо, чтобы гарантировать безопасность автомобилю и комфорт его владельцу? Почему застройщики не спешат обеспечить достаточное количество поркомест, создавая проблемы жильцам, независимо от наличия у них машины? Как вышло, что стоимость квадратного метра паркинга дороже, чем квартиры? Наконец, сколько нужно денег, чтобы приобрести паркоместо в столичных новостройках в разных районах – разбирался РБК-Украина Realty.

Чем меньше, тем больше: маленькие секреты смарт-квартир

Компактные квартиры сегодня предлагают почти все ведущие застройщики. Маленькое жилье пользуется повышенным спросом. Главные его преимущества – экономичность и комфорт. Удачные проекты смарт-квартир ни в чем не уступают полноценным "однушкам". Фото: Pinterest

Площадь смарт-квартир — 18-30 кв.м, в то время как у стандартных "однушек" — от 32 кв.м. Отличается и планировка — "смарт" не предусматривает наличие коридора, кухни и других отдельных помещений, кроме санузла. Люди, которые делают выбор в пользу такого варианта, ценят компактность, доступность и уединение.

При этом плюсов у "смарта" (помимо его доступной цены) предостаточно – мы насчитали около десятка. Однако в мини-квартире хватает и отрицательных моментов.

На что следует обращать внимание при выборе и обустройстве смарт-квартиры, чтобы не пожалеть о своем решении – в нашем материале.