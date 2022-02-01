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Как начался год на рынке недвижимости: что покупают в Киеве

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 17:20
Как начался год на рынке недвижимости: что покупают в Киеве Фото: в январе покупателям были интересны квартиры площадью 45-120 кв.м. (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Январь традиционно является одним из наиболее спокойных месяцев на рынке недвижимости. Это объясняется продолжительными новогодними каникулами. При этом в недвижимость Киева в январе 2022-го вложили на 25%больше денег, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику риелторской компании Park Lane.

Тенденции начала года

Уже несколько лет подряд январь – не слишком активный месяц как с точки зрения покупателей, так и продавцов. В то же время, в сравнении с январем 2021 года, объем вложенных в недвижимость Киева денег в январе 2022 года увеличился на 25%.

"В декабре интерес к покупке недвижимости каждый год существенно возрастает и декабрь 2021 года не стал исключением. В то же время активность повлияла и на спрос в январе, особенно в среднем и высоком ценовом сегменте. Если еще несколько лет назад мы наблюдали высокий спрос на самые доступные по цене предложение, то сегодня – это покупка квартир с хорошими характеристиками, чаще в новых домах", – говорит Виктория Барабаш, Генеральный директор АН Park Lane.

Что выбирают покупатели

Она уточняет, что в низком ценовом сегменте предложение представлено в основном квартирами в домах ранней застройки, где интерес не превышает 30% от общего количества покупателей жилья в столице.

Наибольшее внимание покупатели уделяют просмотру квартир в новых домах.

Важным являются:

  • инфраструктура дома;
  • комфорт проживания
  • рекреационные зоны рядом или на территории жилых комплексов.

Месторасположение дома сегодня не является главным критерием выбора, что обусловлено интересными по характеристикам предложениями на Левом берегу столицы.

Цены

Если сравнивать ценовые показатели января 2021 года и января 2022 года, то стоимость квадратного метра выросла:

  • в эконом-классе на 15-17%;
  • комфорт-классе – на 18-20%;
  • бизнес-классе – 23-25%;
  • премиум-сегменте – на 24-26%.

"Цены корректировались на протяжении всего прошлого года. К концу года стоимость недвижимости изменилась в пределах 15-26% и в январе 2022-го мы видели коррекцию в среднем +3-5% на наиболее интересные по характеристикам объекты", – говорит Виктория Барабаш.Как начался год на рынке недвижимости: что покупают в КиевеВиталий Носач, РБК-Украина

Спрос

В январе покупателям были интересны квартиры площадью 45-120 кв.м. Лидерами покупательских предпочтений стали Дарницкий, Голосеевский, Шевченковский, Печерский и Днепровский районы.

В начале года до 80% покупателей интересовались квартирами в домах, построенных не ранее 2005 года. При этом рассматривались, как квартиры с ремонтом, так и без (в новостройках) практически в одинаковой пропорции.

Предложение

Начало года ознаменовалось балансом спроса и предложения. Тем не менее интерес к новым домам растет и рынок ожидает пополнения предложения за счет новых квартир в недавно сданных в эксплуатацию домах.

Уже сейчас покупатели интересуются объектами, которые находятся на завершающих стадиях строительства и готовы к продаже, как только дом будет достроен и рынок пополнится квартирами, купленными ранее с целью инвестирования. Зачастую после введения в эксплуатацию дома – на рынке возрастает предложение таких квартир.

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